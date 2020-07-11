ЮНЕСКО обсудит превращение собора Святой Софии в мечеть

Превращение собора Святой Софии в мечеть "совершенно точно" станет предметом обсуждений на следующем заседании ЮНЕСКО. Эту точку зрения выразил в понедельник, 13 июля, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Поскольку собор Святой Софии с 1985 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО, Анкаре следовало проконсультироваться с этой международной организацией, прежде чем принимать решение о превращении Айя-Софии в мечеть, однако этого не произошло, указал Зайберт.

Ранее официальный представитель кабинета ФРГ сообщил, что правительство Германии "с сожалением" приняло к сведению намерение турецких властей лишить собор Святой Софии статуса музея. Этот статус, который собор Святой Софии получил в 1934 году, позволял людям всех вероисповеданий в любой момент иметь свободный доступ к этому "шедевру", напомнил Зайберт. Теперь же необходимо дождаться решения касательно правил дальнейшего использования собора и его оформления.

"Айя-София имеет большое историко-культурное и религиозное значение как для христианства, так и для ислама", - подчеркнул Штеффен Зайберт, добавив, что правительство Германии считает диалог между различными религиями очень важным.

Ранее, 10 июля, в самой ЮНЕСКО также выразили глубокое сожаление по поводу того, что турецкие власти не проконсультировались с организацией перед принятием решения о статусе Святой Софии.

Международная критика превращения Айя-Софии в мечеть

Решение Госсовета Турции превратить собор Святой Софии в мечеть вызвало шквал международной критики. Обеспокоенность этим шагом выразили во Всемирном совете церквей, Ватикане, РПЦ, а также в ЕС и Европарламенте.

Дискуссия о будущем храма Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в нем состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. 10 июля Госсовет Турции принял решение о лишении собора статуса музея. Непосредственно после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал декрет, разрешающий мусульманам молиться в этом храме. Первая пятничная молитва должна будет состояться в Святой Софии 24 июля.

Реакция Турции на критику по поводу Святой Софии

Что касается турецких властей, то они выразили удивление реакцией мирового сообщества на решение превратить Айя-Софию в мечеть. Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции будут информировать ЮНЕСКО о последующих решениях. Комментируя критику из Греции и со стороны папы Франциска, дипломат отметил, что Турция уважает мнение всех, даже если оно не совпадает с ее собственным. "Однако мы решительно отвергаем те замечания, которые могут нарушить суверенитет Турции", - добавил он.

Смотрите также:

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Собор Святой Софии станет мечетью Государственный совет Турции разрешил использовать собор Святой Софии в Стамбуле (Айя-София) в качестве мечети. 10 июля суд отменил постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении собору статуса музея. Решение суда должно быть выполнено в течение 30 дней.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Собор Святой Софии - это не только символ Стамбула, но и самая популярная туристическая достопримечательность Турции. Храм с огромным куполом высотой 55 метров, 4 минаретами и интерьером, украшенным древними фресками и мозаикой, ежегодно привлекает миллионы туристов. С 1985 года собор Святой Софии является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Памятник византийского зодчества В 532 году император Юстиниан велел построить в Константинополе собор Святой Софии. К его возведению было привлечено 10 000 рабочих. 15 лет спустя недостроенное окончательно здание собора было освящено. Он более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Собор, в котором короновали императоров Византии Почти 150 тонн золота отдал император Юстиниан для строительства собора Святой Софии. Но несовершенная конструкция здания нуждалась в доработке. Купол вначале был спроектирован с ошибками и рухнул во время землетрясения. С середины VII века в соборе Cвятой Софии короновали византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Как собор стал мечетью Византийское правление в Константинополе окончилось в 1453 году. Город завоевал османский султан Мехмед II. Он распорядился, чтобы собор Святой Софии стал мечетью. К зданию пристроили 4 минарета. Крест заменили на полумесяц, колокола и алтарь были демонтированы или разрушены, мозаика и фрески замазаны штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Мечеть превратили в музей После падения Османской империи основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934 году превратил собор Святой Софии в музей, получивший название Музей Айя-София. В здании начались реставрационные работы. Были вновь открыты фрески и мозаика, ранее замазанные штукатуркой. Много внимания было уделено тому, чтобы не повредить мусульманские символы в здании.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Византийские иконы В ходе реставрационных работ на стенах внутри собора открылась роскошная византийская мозаика 14 века, замазанная штукатуркой, когда собор превратили в мечеть. Полностью мозаика не сохранилась, но лица все же хорошо видны. В середине изображен Христос как владыка мира. По левую сторону - Дева Мария, по правую - Иоанн Креститель.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Символы ислама и христианства То, что в этом здании речь идет о двух крупных мировых религиях - исламе и христианстве, сразу понятно любому посетителю. Рядом с изображением Девы Марии с Иисусом Христом расположены священные для мусульман цитаты из Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Диалог культур и религий Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. С 1934 года собор был музеем и служил местом и символом диалога и мирного сосуществования народов и культур. Автор: Хайке Мунд, Наталья Позднякова

