Юлия Тимошенко: Украину ожидает перезагрузка власти

Среди украинских политиков, которые приехали на 55-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В интервью DW кандидат на пост главы украинского государства раскритиковала действующего президента страны Петра Порошенко за недостаточные, по ее мнению, усилия по евроинтеграци, предсказала его поражение на предстоящих 31 марта выборах и раскритиковала проект "Северный поток-2", который призван поставлять российский газ в страны ЕС в обход Украины.

DW: Какова цель вашего приезда на Мюнхенскую конференцию по безопасности? Это часть вашей предвыборной кампании?

Юлия Тимошенко: Частью предвыборной кампании это быть не может, потому мюнхенские конференции не назначаются под выборы в Украине. Когда меня приглашают, я всегда стараюсь приезжать и общаться с людьми, которые важны для Украины. На этот раз - особый случай. Украину ожидает перезагрузка власти. Я в этом убеждена. В Украине будет новый президент. На конференции по безопасности в Мюнхене у нашей команды есть возможность пообщаться с ключевыми игроками, чтобы сформировать представление, как действовать после президентских выборов в Украине.

Юлия Тимошенко выступает во время "украинского" ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля 2019 года

- В чем разница между вами и Петром Порошенко по вопросам сотрудничества с Евросоюзом и НАТО?

- Сейчас в Украине все ключевые политические силы имеют абсолютно четкую стратегию на интеграцию с ЕС и НАТО. Наша политическая команда с первого дня работы выступает за членство Украины в Евросоюзе. Ну, а чем мы отличаемся от Петра Алексеевича, это очевидно. Ведь недостаточно только декларировать вступление в ЕС и НАТО, действующий президент Украины должен быть главным проводником преобразований в стране.

Когда декларируется вступление Украины в ЕС и НАТО, надо понимать, что эти организации строят свою работу на ценностях. Но сейчас международные структуры называют Украину среди наиболее коррумпированных государств Европы. Мы занимаем последнее место по уровню бедности. Вся страна говорит о тысяче гривен, которые раздает команда действующего президента в его поддержку и которую уже назвали его именем.

Это то, что нас отличает (от Порошенко. - Ред.). Нам нужны глубокие, реальные изменения на основе ценностей ЕС и НАТО. Но сейчас, к сожалению, власть не придерживается этих принципов и не воплощает их в жизнь. Очень важны реальные дела, а не пустые обещания.

- В начале февраля Брюссель дал "зеленый свет"на реализацию проекта "Северный поток-2". Какова ваша позиция по этому вопросу? Как следует действовать Украине, ЕС и США?

- Всем известно, что "Северный поток" и "Северный поток-2" по сути противоречат интересам Украины как страны, по которой идет транзит газа для нужд стран Европейского Союза. В этих газопроводах нет никакой технической необходимости. Украина может без проблем обеспечить транспортировку всего газа, необходимого для европейских потребностей. Поэтому очень жаль, что все решается без консультаций с Украиной и вопреки ее национальным интересам в энергетической сфере.

У нас есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, и там минимум в трех пунктах говорится, что при принятии таких решений следует проводить консультации с Украиной. Поэтому мы надеемся, что будут приняты все необходимые решения для того, чтобы не строить политические "потоки", а руководствоваться экономической целесообразностью и партнерством.

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