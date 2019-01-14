 Юлия Тимошенко высказалась за изменение конституции Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 14.01.2019

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Украина

Юлия Тимошенко высказалась за изменение конституции Украины

Одна из фаворитов президентской гонки в Украине Юлия Тимошенко предлагает изменить конституцию страны после мартовских выборов. Она также высказалась за вступление Украины в НАТО.

Юлия Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает после мартовских выборов президента Украины принять новую конституцию страны. Об этом она заявила в понедельник, 14 января, в эфире телеканала ICTV.

"Наша задача - за те полгода, которые будут между президентскими и парламентскими выборами, провести референдум, принять новую конституцию, и новые выборы в парламент провести по новой системе", - уточнила Тимошенко.

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Политик считает, что из документа нужно убрать "двоевластие", из-за которого правительством управляют и премьер-министр, и президент.

Тимошенко - за вступление в НАТО

Юлия Тимошенко также выступает за вступление Украины в НАТО. "Или мы в системе коллективной безопасности и защищены, или мы одни и нас каждый может прибрать к рукам как хочет", - объяснила она.

Кроме того, Юлия Тимошенко предположила, что президентские выборы пройдут в два тура и во второй раунд выйдет она и действующий глава государства Петр Порошенко. "Больше конкурентов тут не существует. Не существует возможности бороться с этой системой, потому что так сложилась политическая ситуация в этом государстве", - добавила она. По мнению Тимошенко, во втором туре у Порошенко "нет ни единого шанса".

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Парламентские выборы тоже должны пройти в этом году, 27 октября.

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    Автор: Александра Елкина


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