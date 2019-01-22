Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины

Съезд партии "Батькивщина" выдвинул во вторник, 22 января, своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины. Тимошенко объявила, что курсом страны остается ее вступление в НАТО и Евросоюз, пообещала увеличить зарплаты и пенсии в 3,5 раза "в твердой валюте", а также что в случае избрания уйдет в отставку после 100 дней президентства, если не сможет выполнить свои обещания.

На съезде присутствовал бывший патриарх Филарет, ставший почетным наставником Автокефальной поместной православной церкви Украины (АППЦУ), видеообращение к съезду записал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. "Украина может стать великой страной и сверхдержавой. Но для этого надо убрать Порошенко и его банду", - заявил Саакашвили, пожелав успехов Тимошенко.

В этот же день своего кандидата в президенты выдвинула партия "Свобода". Им стал заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский. Его кандидатуру собирается поддержать ряд правых движений, включая "Правый сектор".

Президентская избирательная кампания в Украине началась 31 декабря 2018 года. Выборы главы государства назначены на 31 марта 2019 года. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, будет назначен второй тур выборов, он пройдет 21 апреля. В этом случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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