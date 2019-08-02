 Южная Корея сообщила о новых пусках ракет в КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.08.2019

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Мир

Южная Корея сообщила о новых пусках ракет в КНДР

Северная Корея вновь запустила в сторону Японского моря два неопознанных снаряда, заявили в южнокорейском Комитете начальников штабов. Сеул связывает испытания Пхеньяна с маневрами Южной Кореи и США.

Южнокорейское телевидение сообщает о ракетных испытаниях в КНДР

Южнокорейское телевидение сообщает о ракетных испытаниях в КНДР

Северная Корея в очередной раз запустила в восточном направлении два неопознанных снаряда. Об этом сообщил утром в пятницу, 16 августа, Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи. По его сведениям, запуск произошел в провинции Канвондо. Представители КНШ подчеркнули, что следят за ситуацией на случай дальнейших пусков и остаются в режиме боеготовности.

Это уже шестой запуск ракет в КНДР за три недели. Сеул расценивает их как "демонстрацию силы" и связывает с совместными военными маневрами Южной Кореи и США.

Контекст

Северная Корея взялась за демонтаж ракетного полигона в Сохэ. Это первый серьезный шаг Пхеньяна на пути денуклеаризации. Но ощутимых результатов пока не так много, считают наблюдатели. (28.07.2018)

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

КНДР обязалась закрыть ракетный полигон "Сохэ"

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ. Он предусматривает полную денуклеаризацию КНДР, но не содержит конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет.

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  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

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    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

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    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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