 Южная Европа призвала спасателей не препятствовать работе ливийской береговой охраны | Новости из Германии о Европе | DW | 14.06.2019

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Европа

Южная Европа призвала спасателей не препятствовать работе ливийской береговой охраны

Средиземноморские страны ЕС на встрече в Валетте согласовали общую позицию по проблеме беженцев перед заседанием Европейского совета.

Немецкие спасатели и мигранты

Немецкие спасатели и мигранты

Корабли гуманитарных организаций не должны препятствовать работе ливийской береговой охраны, борющейся с контрабандой людей, призвали семь средиземноморских стран ЕС. Экипажи всех кораблей должны соблюдать международное законодательство, говорится в заявлении, принятом лидерами Италии, Испании, Португалии, Мальты, Кипра, Греции и Франции на саммите в Валетте в пятницу, 14 июня.

Общая позиция перед саммитом ЕС

Участники встречи, в числе которых были президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, согласовали общую позицию по ключевым вопросам по проблеме беженцев в преддверии саммита ЕС, который пройдет 20-21 июня.

Контекст

До 700 тысяч человек ждут в Ливии шанса отплыть в Европу. Но в последние недели поток беженцев резко сократился. Корреспондент DW провел 4 дня на корабле миссии Frontex в Средиземном море. (30.08.2017)

Каждый год на юге Туниса местные жители находят останки людей, погибших в Средиземном море в попытке попасть в Европу из Северной Африки. За безымянными могилами ухаживают добровольцы. (28.12.2017)

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат поблагодарил сотрудников береговой охраны Ливии, которая по его словам, проделывает "прекрасную работу", перехватывая лодки  нелегальных мигрантов и возвращая их на африканский континент.

Критика правозащитников

Между тем правозащитники критикуют поддержку ливийской береговой охраны со стороны ЕС. Людям, вернувшимся в охваченную гражданской войной страну, грозят пытки и рабство, подчеркивают правозащитные организации.

В настоящее время корабль немецкой гуманитарной организации Sea-Watch, на борту которого находятся спасенные в Средиземном море 53 мигранта, находится близ итальянского острова Лампедуза. Власти Италии не дают разрешение на вход в порты. Между тем целый ряд городов Германии объявили о готовности принять мигрантов. Решение в данном случае принимают федеральные власти.

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