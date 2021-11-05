Государство в Европе, существовавшее на Балканском полуострове до 1990 года.
На территории бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) сейчас находятся суверенные государства Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория.
Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.
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