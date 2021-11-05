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Югославия

Государство в Европе, существовавшее на Балканском полуострове до 1990 года.

На территории бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) сейчас находятся суверенные государства Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория.

Страна в Европе сменила название ради вступления в НАТО и ЕС: чего добилась Северная Македония? 05.11.2021

Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.
Jovica Stanisic - ehemaliger jugoslawischer und serbischer Geheimdienstdirektor und sein Stellvertreter Franko Simatovic. Quelle: Klix

Бывшие руководители спецслужб Югославии приговорены к 12 годам заключения 30.06.2021

Трибунал в Гааге вынес обвинительные заключения в повторном процессе по делу экс-главы Управления госбезопасности Югославии Станишича и бывшего командующего спецназом Симатовича.

Вакцинация: почему немцы летят в Москву прививаться "Спутником V" на самом деле? Европа в фокусе 29.04.2021

Также в программе: проведет ли Шотландия референдум о независимости, как превратить то, что когда-то было смертоносным оружием, в мирный инструмент, как оскорбляют журналистов в Словении, где найти работу мечты во Франции.
LINKS Stalin / Portraetaufnahme Stalin, Josef (eigentl. Jussif Wissa- rionowitsch Dschugaschwili), sowjet. Politiker. Gori 21.12.1879 - Moskau 5.3.1953. Portraetaufnahme, um 1945. RECHTS Josip Broz Tito (1892-1980), Yugoslav revolutionary and statesman, Prime Minister of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) from 1943 to 1963 and its President from 1953 to 1980. circa 1940s (Mary Evans Picture Library) || Nur für redaktionelle Verwendung

Как любовь поссорила Сталина с Тито 12.03.2021

Уже хорошо известно об истории разрыва СССР с Югославией в 1948 году и попытках Сталина убрать "фашиста Тито". Но была еще одна тайна между ними, которая сыграла здесь определенную роль.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Решение об освобождении двух осужденных Гаагским трибуналом огласят 8 марта 10.02.2021

В 2007 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Драгомира Милошевича и Милана Мартича к более чем 30 годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях.
Bosnian Serb military chief Ratko Mladic enters the Yugoslav War Crimes Tribunal in The Hague, Netherlands, Wednesday, Nov. 22, 2017, to hear the verdict in his genocide trial. Mladic's trial is the last major case for the Netherlands-based tribunal for former Yugoslavia, which was set up in 1993 to prosecute those most responsible for the worst carnage in Europe since World War II. (AP Photo/Peter Dejong, Pool) |

Осужденный за геноцид в Сребренице Младич добивается оправдания 25.08.2020

В Гааге начали рассматривать апелляцию боснийско-сербского генерала Ратко Младича, отбывающего пожизненное заключение. 77-летний Младич добивается оправдательного вердикта.
Gedenkstätte in Srebrenica Autor: Marinko Sekulic -Korrespondent der DW aus Srebrenica - Bosnien und Herzegowina

Геноцид в Сребренице: почему правосудие не ведет к примирению 11.07.2020

Спустя 25 лет после убийства тысяч мусульман в Сребренице экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Браммерц рассказал DW о том, что до сих пор мешает примирению на Балканах.
TOPSHOT - A convoy of trucks transporting Syrians and their belongings drives through the village of al-Mastuma, in the northern countryside of Syria's Idlib province on January 30, 2020, as thousands of people were fleeing southern Idlib to safer areas northwards during an ongoing offensive by government forces. - The government and its Russian allies have upped their deadly bombardment of Syria's last major rebel bastion, slowly chipping away at it from the south. Rebel-held territory has shrunk to just over half of Idlib province, along with slivers of neighbouring Aleppo and Latakia, following a series of government gains. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo by OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

Комментарий: Европа в Идлибе расписывается в собственном бессилии 14.02.2020

США уходят из Сирии, Европа же, по сути, никогда и не вмешивалась в конфликт. Результаты чудовищны, в том числе и для самой Европы, пишет Райнер Херман специально для DW.

Bananas and packages of seized cocaine lie on a table in front of crates of imported bananas at the Federal Police Headquarters in Berlin on January 7, 2014. More than 140 kilogrammes of the drug were found hidden in crates of imported bananas when supermarket employees alerted the police to the unusual load coming from Colombia via a vegetable and fruit warehouse in Berlin. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Хорватские спецслужбы задержали поставщиков кокаина в Германию 29.01.2020

Наркокартель из стран экс-Югославии поставлял десятки килограммов наркотиков в Германию и другие страны ЕС.
Windows face out of the building, known as the TV building, on Block 28 neighbourhood in New Belgrade, Serbia, March 5, 2019. Brutalism, an architectural style popular in the 1950s and 1960s, based on crude, block-like forms cast from concrete was popular throughout the eastern bloc. REUTERS/Marko Djurica SEARCH ARCHITECTURE DJURICA FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

Эстетика брутализма в бывшей Югославии (фотогалерея) 13.01.2020

Брутализм - стиль в архитектуре 1950-1970 годов. Еще недавно его считали грубым и уродливым, но теперь снова говорят о его особенной эстетике - в том числе и в бывшей Югославии.
PRIJEDOR, BOSNIA AND HERZEGOVINA - JULY 20: A woman gestures by a coffin during the mass funeral for newly identified 86 victims of the Prijedor massacre at Vedro Polje Stadium in Prijedor, Bosnia and Herzegovina on July 20, 2019. Bosnia and Herzegovina bids farewell to the recently identified victims of as many as 86 people during the 1992 Prijedor massacre. Every year in July, newly identified victims of the massacre are buried in their village cemeteries after a collective funeral ceremony. Samir Yordamovic / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Боснии и Герцеговине перезахоронили 86 жертв резни 1992 года 21.07.2019

Около 200 боснийских мусульман были расстреляны сербскими полицейскими в 1992 году. Их останки были обнаружены лишь 25 лет спустя.

Slavko Curuvija, the owner and chief editor of independent news Dnevni Telegraf (Daily Telegraph), holds the remaining copy of his paper after Belgrade police confiscated about 100,000 copies late Monday 9th November 1998.. A court fined the chiefs of an independent daily 1,200 000 thousand Dinars for breaching Serbia's restrictive new information law, media reported Monday.The verdict and the trial against the newspaper, known for its criticism of President Slobodan Milosevic's autocratic regime, came only a day after it resumed publishing following weeks of government bans, court trials and police raids. dpa

В Сербии экс-главы госбезопасности получили по 30 лет за убийство журналиста 05.04.2019

Четыре экс-сотрудника службы госбезопасности Югославии осуждены за заказное убийство журналиста Славко Чурувии в 1999 году, критиковавшего тогдашнего президента Милошевича.
06.02.2019+++ Macedonian Foreign Minister Nikola Dimitrov and NATO Secretary General Jens Stoltenberg hold a joint news conference after a signature ceremony of the accession protocol between the Republic of North Macedonia and NATO at the Alliance headquarters in Brussels, Belgium February 6, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

Комментарий: Северная Македония - новая глава в истории "новой" страны 07.02.2019

Протокол о присоединении Республики Северная Македонии к НАТО вскоре будет ратифицирован. Смена названия может открыть экс-югославской стране дорогу в более успешное будущее, полагает обозреватель DW.
27.06.2005 ARCHIV - Eine Transportmaschine der US-Luftwaffe überfliegt am 27.06.2005 den US-Flughafen Ramstein. Ein ehemaliger ziviler Nato-Mitarbeiter soll auf der US-Air-Base in Ramstein geheime Daten ausgespäht haben. An diesem Mittwoch (17. Juli) beginnt der Prozess gegen den 60-Jährigen in Koblenz. Foto: Ronald Wittek/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

США доставили в ФРГ крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов 28.10.2018

На американскую авиабазу в немецком Рамштайне за октябрь доставили 100 контейнеров с военным снаряжением. Это крупнейшая поставка такого рода со времен бомбардировок Югославии силами НАТО.

Зачем России провал референдума в Македонии (01.10.2018) 01.10.2018

Референдум в Македонии о ее переименовании и признан не состоявшимся. Но это не исключает дальнейших шагов страны, направленных на вступление в ЕС и НАТО, считают эксперты.
Protesters clash with police during a demonstration against the agreement reached by Greece and Macedonia to resolve a dispute over the former Yugoslav republic's name, during the opening of the annual International Trade Fair of Thessaloniki by Greek Prime Minister Alexis Tsipras in Thessaloniki, Greece, September 8, 2018. REUTERS/Alexandros Avramidis

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Салониках 08.09.2018

Тысячи человек в Салониках протестовали против соглашения между Грецией и Македонией. Позже начались столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и другие спецсредства.
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