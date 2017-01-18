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Глава Пентагона обвинил Москву в том, что она последовательно сужает коридор возможностей для взаимодействия с Вашингтоном.
По мнению главы оборонного ведомства США, своими действиями в Сирии Россия "вдвойне усилила" гражданскую войну в стране. Он считает вклад Москвы в борьбу с ИГ "фактически нулевым".
Глава Пентагона Эштон Картер, который через несколько недель покинет свой пост, заявил о готовности длительной конкуренции с Россией и решимости США защитить своих союзников.
Эштон Картер заявил, что Россия, вопреки собственным заявлениям, не воюет против ИГ, а лишь усугубляет гражданскую войну и гуманитарный кризис в Сирии.
В Пентагоне назвали ситуацию, при которой планы по отражению российской агрессии будут подорваны. Высокопоставленный генерал заявил, что США не готовы делиться с Москвой разведданными для координации усилий по Сирии.
Эштон Картер считает, что из-за РФ ситуация в Сирии стала более опасной. При этом он подчеркнул, что Белый дом не ищет врага в лице России.
Переговоры о военном взаимодействии в Сирии должны сподвигнуть Россию к поддержке политического решения сирийского конфликта, однако она еще очень далека от этого, заявил глава Минобороны США Эштон Картер.
По информации газеты USA Today, Пентагон 1 июля объявит о снятии запрета на службу в вооруженных силах для трансгендеров. Армии США будет дан год на введение новых правил.
В Великобритании 23 июня проходит референдум о дальнейшем членстве страны в Евросоюзе. Российских штангистов могут отстранить от Олимпиады в Рио. Самолет на солнечных батареях Solar Impulse приземлился в Испании.
Министр обороны США Эштон Картер сообщил о необходимости продолжать развивать защиту в связи с запуском ракет Северной Кореей. КНДР утверждает, что один из двух ракетных пусков оказался удачным.
Американское оборонное ведомство озвучило пять глобальных угроз для безопасности США. По словам Эштона Картера, это Россия, Китай, Северная Корея, Иран и международный терроризм.
До недавнего времени минобороны США получало от экспертов не самые лестные оценки своей виртуальной защиты. "Так дальше продолжаться не может", - убежден глава ведомства Картер, представивший новую федеральную программу.
На фоне войны в Сирии главы Пентагона, ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США выступают за введение решительных мер воздействия на Москву, в том числе новых экономических санкций.
Альянс поддержал предложение Германии, Турции и Греции и одобрил операцию против нелегальных перевозчиков беженцев. ФРГ призывает действовать быстро.
Проект бюджета вряд ли будет принят конгрессом. В обеих палатах парламента большинство составляют республиканцы, оппозиционные Обаме.
Речь не идет о тысячах солдат, заверил глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов. Он добавил, что главным фактором, определяющим решение ОАЭ по этому вопросу, станет мнение США.
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