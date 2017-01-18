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Эштон Картер

09.12.2016 U.S. Defense Secretary Ashton Carter speaks during a joint news conference with Afghanistan's President Ashraf Ghani in Kabul, Afghanistan December 9, 2016.REUTERS/Mohammad Ismail

Глава Пентагона обвинил РФ в затруднении сотрудничества с США 18.01.2017

Глава Пентагона обвинил Москву в том, что она последовательно сужает коридор возможностей для взаимодействия с Вашингтоном.

04.05.2016+++ US Secretary of Defence Ashton Carter addresses a press conference in Stuttgart, Germany, on May 4, 2016 after a meeting of the coalition fighting the Islamic State group, including representatives from France, Germany and Britain. +++(c)Getty Images/AFP/D. Roland

Глава Пентагона назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГ 08.01.2017

По мнению главы оборонного ведомства США, своими действиями в Сирии Россия "вдвойне усилила" гражданскую войну в стране. Он считает вклад Москвы в борьбу с ИГ "фактически нулевым".
9.12.2015 *** Defense Ash Carter testifies on Capitol Hill in Washington, Wednesday, Dec. 9, 2015, before the Senate Armed Service Committee hearing on the Islamic State. Carter said the U.S. is prepared to assist the Iraqi army with more personnel and equipment to help them fight Islamic State militants. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais) Copyright: picture-alliance/AP Photo/P. Martinez Monsivais

Глава Пентагона заявил о готовности к длительному соперничеству с Москвой 04.12.2016

Глава Пентагона Эштон Картер, который через несколько недель покинет свой пост, заявил о готовности длительной конкуренции с Россией и решимости США защитить своих союзников.
14.08.2016+++Syrien russischer Kampfflugzeug Tu-22M3 bombardiert über Aleppo epa05484033 A frame grab from video footage released on the official website of the Russian Defence Ministry on 14 August 2016 shows a Russian TU-22M3 long-range strategic bomber dropping bombs, reportedly at targets in the districts of city of Dayr al-Zawr in Syria. Six Russian TU-22M3 were reported to have carried out airstrikes against targets of the so-called 'Islamic State' in districts of the Syrian city of Dayr al-Zawr. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES | (c) picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry Press Service

Глава Пентагона обвинил РФ в эскалации кризиса в Сирии 23.10.2016

Эштон Картер заявил, что Россия, вопреки собственным заявлениям, не воюет против ИГ, а лишь усугубляет гражданскую войну и гуманитарный кризис в Сирии.
29.06.2016 The Pentagon building complex, the city of Washington DC and the greater metro area are seen from Air Force One, with President Barack Obama aboard, Wednesday, June 29, 2016. Obama is traveling to Ottawa, Canada for the North America Leaders' Summit with Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Mexican President Enrique Pena Neito. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais) (c) picture-alliance/AP Photo/P. M. Monsivais

В Пентагоне опасаются срыва планов по "отражению агрессии со стороны России" 22.09.2016

В Пентагоне назвали ситуацию, при которой планы по отражению российской агрессии будут подорваны. Высокопоставленный генерал заявил, что США не готовы делиться с Москвой разведданными для координации усилий по Сирии.
04.06.2016 US Secretary of Defense Ashton Carter speaks at the 15th International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue in Singapore on June 4, 2016. / AFP / Roslan RAHMAN (Photo credit should read ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/R. Rahman

Глава Пентагона: Россия сеет нестабильность в мире 07.09.2016

Эштон Картер считает, что из-за РФ ситуация в Сирии стала более опасной. При этом он подчеркнул, что Белый дом не ищет врага в лице России.
04.05.2016+++ US Secretary of Defence Ashton Carter addresses a press conference in Stuttgart, Germany, on May 4, 2016 after a meeting of the coalition fighting the Islamic State group, including representatives from France, Germany and Britain. +++(c)Getty Images/AFP/D. Roland

Глава Пентагона: Переговоры с Россией - это не углубление военного партнерства 26.07.2016

Переговоры о военном взаимодействии в Сирии должны сподвигнуть Россию к поддержке политического решения сирийского конфликта, однако она еще очень далека от этого, заявил глава Минобороны США Эштон Картер.
Soldaten der US-Army stehen am 18.05.2015 in Plankenfels (Bayern) vor einem Sikorsky UH-60 Blackhawk. Am Freitag mussten die Piloten des Hubschraubers nahe Plankenfels auf einer Wiese notlanden, weil zuvor eine Stromleitung übersehen wurde. Der Hubschrauber durchtrennte eines der Kabel mit dem Hauptrotor und wurde beschädigt. Foto: Nicolas Armer/dpa

USA Today: США снимет запрет на службу в армии для трансгендеров 25.06.2016

По информации газеты USA Today, Пентагон 1 июля объявит о снятии запрета на службу в вооруженных силах для трансгендеров. Армии США будет дан год на введение новых правил.

DW Новости за 100 секунд (23.06.2016) 23.06.2016

В Великобритании 23 июня проходит референдум о дальнейшем членстве страны в Евросоюзе. Российских штангистов могут отстранить от Олимпиады в Рио. Самолет на солнечных батареях Solar Impulse приземлился в Испании.
17.09.2015 ***S. Korean troops conduct live-fire drill at border town A South Korean Army multiple-launch rocket system fires during a live-firing exercise at a valley in Cherwon near the country's central border with North Korea on Sept. 17, 2015. (Yonhap)/2015-09-17 14:59:49/ <Copyright _Ï 1980-2015 YONHAPNEWS AGENCY. All rights reserved.> | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. © picture alliance/Yonhap

Глава Пентагона заявил об усилении системы ПРО из-за угрозы КНДР 23.06.2016

Министр обороны США Эштон Картер сообщил о необходимости продолжать развивать защиту в связи с запуском ракет Северной Кореей. КНДР утверждает, что один из двух ракетных пусков оказался удачным.
Ashton Carter, U.S. President Barack Obama's nominee to be secretary of defense, testifies before a Senate Armed Services Committee confirmation hearing on Capitol Hill in Washington, February 4, 2015. REUTERS/Jonathan Ernst (UNITED STATES - Tags: POLITICS MILITARY)

Пентагон назвал Россию главной угрозой 18.03.2016

Американское оборонное ведомство озвучило пять глобальных угроз для безопасности США. По словам Эштона Картера, это Россия, Китай, Северная Корея, Иран и международный терроризм.
U.S. Defense Secretary Ash Carter speaks at a news conference at the Pentagon in Washington, in this file photo taken May 1, 2015. Carter announced on Saturday that U.S. Special Forces had conducted an operation in Eastern Syria and killed senior Islamic State leader Abu Sayyaf. REUTERS/Yuri Gripas/Files

Хакерам в США предложили взломать сайты Пентагона 03.03.2016

До недавнего времени минобороны США получало от экспертов не самые лестные оценки своей виртуальной защиты. "Так дальше продолжаться не может", - убежден глава ведомства Картер, представивший новую федеральную программу.
A military helicopter is seen at the Russian Hmeimim military base in Latakia province, in the northwest of Syria, on February 16, 2016. / AFP / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP

WSJ: ЦРУ и Пентагон предлагают усилить давление на Россию 24.02.2016

На фоне войны в Сирии главы Пентагона, ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США выступают за введение решительных мер воздействия на Москву, в том числе новых экономических санкций.
25.06.2015 *** Blick am 25.06.2015 auf das Deck und das Bordgeschütz der in Kiel (Schleswig-Holstein) liegenden deutschen Fregatte Hamburg. Die Fregatte wird jetzt zum Flaggschiff des ständigen Einsatzverbandes der Nato im Mittelmeer (Standing Nato Maritime Group 2). Foto: Carsten Rehder/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/C. Rehder

НАТО начнет операцию против контрабандистов в Эгейском море 11.02.2016

Альянс поддержал предложение Германии, Турции и Греции и одобрил операцию против нелегальных перевозчиков беженцев. ФРГ призывает действовать быстро.
U.S. President Barack Obama waves as he arrives at the podium to deliver his State of the Union address to a joint session of Congress in Washington, January 12, 2016. REUTERS/Carlos Barria (c) Reuters/C.Barria//Detail

Обама в последний раз представил проект бюджета США на год 09.02.2016

Проект бюджета вряд ли будет принят конгрессом. В обеих палатах парламента большинство составляют республиканцы, оппозиционные Обаме.
April 21, 2015 Saudi soldiers prepare to fire artillery towards the border with Yemen in Najran, Saudi Arabia, Tuesday, April 21, 2015. (AP Photo/Hasan Jamali)

ОАЭ готовы направить в Сирию сухопутные войска 07.02.2016

Речь не идет о тысячах солдат, заверил глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов. Он добавил, что главным фактором, определяющим решение ОАЭ по этому вопросу, станет мнение США.
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