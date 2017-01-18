Эштон Картер

В Пентагоне опасаются срыва планов по "отражению агрессии со стороны России"

В Пентагоне назвали ситуацию, при которой планы по отражению российской агрессии будут подорваны. Высокопоставленный генерал заявил, что США не готовы делиться с Москвой разведданными для координации усилий по Сирии.