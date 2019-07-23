Эстония протестует в связи с нарушением воздушной границы самолетом из РФ

Российский самолет Ту-204-300 в среду, 10 июня, нарушил воздушное пространство Эстонии и соответственно Европейского Союза. В связи с этим в МИД Эстонии был вызван российский посол, ему передали ноту протеста.

Инцидент произошел утром в среду, 10 июня, вблизи острова Вайндлоо в Балтийском море. Самолет вошел без разрешения в воздушное пространство страны и провел в нем менее одной минуты. Его транспондер был включен, но отсутствовал план полета и пилот не поддерживал связь с диспетчерской службой Эстонии, сообщили в эстонском генштабе. По его данным, это первый случай нарушения воздушной границы страны в текущем году.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:20 Поделиться Жизнь под гул самолетов Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3S9bd Как живут в деревнях у взлетно-посадочной полосы Шереметьево