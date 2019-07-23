 Эстония протестует в связи с нарушением воздушной границы самолетом из РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 10.06.2020

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Европа

Эстония протестует в связи с нарушением воздушной границы самолетом из РФ

Российский Ту-204-300 без разрешения пролетел на островом Вайндлоо в Балтийском море.

Самолет Ту-204

Самолет Ту-204, фото из архива

Российский самолет Ту-204-300 в среду, 10 июня, нарушил воздушное пространство Эстонии и соответственно Европейского Союза. В связи с этим в МИД Эстонии был вызван российский посол, ему передали ноту протеста.

Инцидент произошел утром в среду, 10 июня, вблизи острова Вайндлоо в Балтийском море. Самолет вошел без разрешения в воздушное пространство страны и провел в нем менее одной минуты. Его транспондер был включен, но отсутствовал план полета и пилот не поддерживал связь с диспетчерской службой Эстонии, сообщили в эстонском генштабе. По его данным, это первый случай нарушения воздушной границы страны в текущем году.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


 

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