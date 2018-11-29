Эр-Рияд согласовал сделку с США о многомиллиардных закупках оружия

Представители американской администрации и Саудовская Аравия подписали письмо-предложение о сотрудничестве в вопросе закупок Эр-Риядом у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation вооружений на сумму в 15 млрд долларов (13 млрд евро). Об этом сообщили в среду, 28 ноября, в Госдепартаменте США.

Оформление условий сделки, согласованных 26 ноября, сопровождалось активным лоббированием со стороны администрации США и телефонными переговорами американского президента Дональда Трампа и саудовского короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда.

Эр-Рияд приобретает у оружейного концерта 44 пусковые установки противоракетных комплексов наземного базирования (THAAD), противоракеты к ним и сопутствующее оборудование. Как уточнили в Госдепартаменте, параметры сделки обсуждались с декабря 2016 года.

Контракт на фоне угрозы санкций

В середине ноября американские сенаторы представили законопроект о санкциях против Саудовской Аравии из-за убийства обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги и продолжающейся войны в Йемене, где Вашингтон участвует в международной коалиции, поддерживающей правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади.

Трамп в свою очередь напомнил, что во время своего визита в Саудовскую Аравию договорился об инвестициях Эр-Рияда в экономику США на уровне 450 млрд долларов (около 395 млрд евро). Говоря об убийстве Хашогги, глава Белого дома отметил: "Вполне возможно, наследный принц" Мухаммед бен Сальман Аль Сауд "знал об этом трагическом событии", а, "возможно, и нет". При этом американский лидер подчеркнул, что с учетом интересов Соединенных Штатов на Ближнем Востоке продолжит считать Саудовскую Аравию "незыблемым партнером" США в регионе.

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