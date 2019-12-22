Эрдоган сообщил о 2000 бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

В Ливии, где командующий "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи, находятся 2000 наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщил в среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время неанонсированного визита в Тунис.

"Сегодня в Ливии находятся 5000 наемников из Судана и 2000 наемников из ЧВК Вагнера. Что они там делают?" - заявил Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с тунисским президентом Каисом Саидом. По его словам, напряженность в Ливии сказывается на всех странах африканского региона, особенно на Тунисе. Турецкий президент добавил, что обсуждал с Саидом возможность начала политического процесса в Ливии после установления там устойчивого режима прекращения огня.

Эрдоган не исключил отправки турецких военных в Ливию

При этом турецкий лидер коснулся меморандума о взаимопонимании по демаркации морских зон в Восточном Средиземноморье. Этот документ Турция и Ливия подписали 27 ноября. В тот же день они заключили и соглашение о военном сотрудничестве. Сделки были одобрены правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанным международным сообществом.

Прокомментировав эти соглашения, Эрдоган не исключил возможной переброски турецких войск в Ливию, если ПНС его об этом попросит. "Если поступит такое приглашение, мы подумаем об этом", - подчеркнул он, добавив, что Анкара не должна "допустить ущемления прав своих братьев в Ливии".

Наступление генерала Хафтара на Триполи

В Ливии после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. В июне 2014 года в стране прошли парламентские выборы: победу на них одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар.

Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования. Конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук на востоке страны.



Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар совершает попытки наступления на Триполи.

Россия поддерживает Хафтара

Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, один из визитов состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

Россия отрицает официальное военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии.

В конце ноября Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера для поддержки "Ливийской национальной армии".

В январе 2020 года в Берлине должна пройти международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Приглашение участвовать в ней получили президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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