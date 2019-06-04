 Эрдоган сообщил о погрузке С-400 в России для отправки в Турцию | Новости из Германии о России | DW | 08.07.2019

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Россия

Эрдоган сообщил о погрузке С-400 в России для отправки в Турцию

В РФ идет подготовка к отправке в Турцию систем ПВО С-400, сообщил Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

Российские комплексы С-400

Российские комплексы С-400

В России готовятся к отправке в Турцию комплексы противоракетной обороны С-400, в настоящее время идет их погрузка. Об этом сообщил на пресс-конференции в Анкаре в понедельник, 8 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Контекст

Турция демонстрирует четкую позицию. Она хочет покупать у России С-400 без оглядки на НАТО. Это курс опасный и для альянса, пишет в гостевом комментарии для DW Петер Штурм. (14.06.2019)

Несмотря на угрозы США, Турция готовится получить из России системы ПВО С-400. Что в этом оружии особенного, и почему Анкара рискует отношениями с союзниками по НАТО? (05.07.2019)

Он также указал, что С-400 будут доставлены на военно-транспортных самолетах. Когда ожидается их прибытие в Турцию, он не уточнил. Ранее турецкий телеканал Habertürk TV сообщил, что первая партия комплексов поступит в страну в период с 8 по 14 июля, они будут отправлены с одной из российских военных баз на двух самолетах. Кроме того, по данным телеканала, в Турцию прибудут российские специалисты, которые будут участвовать в установке комплексов.

Сделка РФ и Турции вызвала недовольство Вашингтона

Намерение Анкары закупить системы С-400 вызвало резкое недовольство в Вашингтоне. По мнению США, российские комплексы представляют угрозу американской безопасности. Администрация США пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку. В качестве последнего срока для отказа от сделки с РФ в Белом доме назвали 31 июля.

"Помимо создания угрозы для безопасности таких платформ, как F-35, приобретение Турцией комплексов С-400 помешает вашей стране развивать или поддерживать сотрудничество с США и в рамках НАТО, приведет к чрезмерной стратегической и экономической зависимости Турции от России и подорвет весьма эффективную оборонную промышленность Турции", - заявил 7 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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