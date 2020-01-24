 Эрдоган призвал усилить давление на ливийского генерала Хафтара | Новости из Германии о Германии | DW | 24.01.2020

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Германия

Эрдоган призвал усилить давление на ливийского генерала Хафтара

Конфликт в Ливии может негативно повлиять на весь средиземноморский регион, заявил президент Турции во время встречи с Меркель в Стамбуле.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Встреча Ангелы Меркель и Реджепа Тайипа Эрдогана

На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество усилить давление на ливийского генерала Халифу Хафтара. "Террористические организации не должны вновь усилить свои позиции", - заявил он в пятницу, 24 января, предупредив об опасности нового ухудшения ситуации в Ливии.

По словам Эрдогана, атмосфера хаоса в североафриканской стране может иметь негативные последствия для всего средиземноморского региона. В ходе гражданской войны в Ливии с 2011 года уже погибли более 2500 человек и были ранены 7500, отметил он далее, обвинив Хафтара и его Ливийскую национальную армию (ЛНА) в нападениях на гражданское население. Одновременно турецкий президент похвалил итоги конференции по ливийскому урегулированию, состоявшейся 19 января в Берлине и подчеркнул важность поддержки мирных сил в Ливии.

Меркель призвала соблюдать свободу научной деятельности

В свою очередь Меркель призвала Анкару предоставить более существенные свободы вузам и исследовательским учреждениям. "Чем шире научная свобода, тем выше научные достижения", - заявила она, открывая вместе с Эрдоганом новый кампус германо-турецкого университета. По словам канцлера, во времена ГДР она на собственном опыте узнала, насколько недостаток свободы сдерживает науку.

По словам обоих лидеров, германо-турецкий университет, в котором сейчас учатся около 2300 студентов, является образцом двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования и науки.

Контекст

Ангела Меркель перехватила внешнеполитическую инициативу. Саммит в Берлине должен стать первым шагом к прекращению гражданской войны в Ливии. (19.01.2020)

Кроме того, Меркель с одобрением отозвалась о согласии Анкары принять более двух миллионов сирийских беженцев в рамках соглашения с ЕС. "Это достижение, которое невозможно переоценить и которое заслуживает признания", - отметила она. Позже в тот же день пройдут переговоры Меркель и Эрдогана. Кроме того, глава праительства ФРГ планирует встретиться с представителями гражданского общества в Турции.

Конфликт в Ливии и его урегулирование

На конференции по Ливии в Берлине достигнута договоренность о запрете на поставки оружия в Ливию и окончании военной поддержки сторон конфликта в этой стране. Документ подписали представители 16 стран и организаций. Участники переговоров единогласно признали, что затянувшийся конфликт в североафриканской стране не может быть решен военным путем. Кроме того, на встрече была заявлена цель превратить действующий в данный момент режим прекращения огня в долгосрочное перемирие.

Вооруженный конфликт в Ливии начался после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства. Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует небольшую часть страны, ему противостоит экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, поддерживаемый Египтом, ОАЭ и Россией. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Турция поддерживает правительство в Триполи.

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