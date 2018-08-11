 Эрдоган призвал турок обменивать доллары и евро на лиры | Новости из Германии о Европе | DW | 11.08.2018

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Европа

Эрдоган призвал турок обменивать доллары и евро на лиры

Турция намерена перейти на расчеты в лирах с крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина, заявил президент страны Эрдоган. Он призвал сограждан обменивать доллары на национальную валюту.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул новые обвинения против администрации США. "Они угрожают нам", - заявил он в субботу, 11 августа, выступая перед своими сторонниками в провинции Орду на Черном море. Глава турецкого государства пообещал, что Турция не уступит: "Угрозами эту нацию не одолеть".

"Война за независимость и будущее"

Он вновь призвал сограждан помочь поддержать национальную валюту. "Если у вас под подушкой есть доллары, достаньте их. Если у вас евро - достаньте их. Сразу же отдайте их в банки и обменяйте на турецкие лиры. Делая это, мы ведем войну за независимость и будущее, - подчеркнул президент Турции. - Потому что этот язык они понимают".

По словам Эрдогана, Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина, передает агентство Anadolu. Турецкий лидер отметил, что если страны Европы тоже захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова и с ними перейти на аналогичные расчеты в торговле.

Контекст

В Турции на госпредприятиях перед наймом сотрудника проводят "проверку безопасности". Если человек ее не проходит, работу он не получает. Таких людей в Турции все больше. (25.07.2018)

9 июля Турция официально перешла от парламентской формы правления к президентской. Реджеп Тайип Эрдоган получил такие полномочия, каких не было ни у одного политического лидера Турции до него. (08.07.2018)

Ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном связано с содержанием турецкими властями под домашним арестом американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в шпионаже и терроризме. США требуют его освобождения. "Позор! Позор! Жаль, что пастора они предпочитают стратегическому партнеру по НАТО", - воскликнул Эрдоган.

Конфликт вокруг пастора Брансона, в ходе которого обе страны обменялись санкциями в отношении отдельных членов правительств, сказывается на курсе турецкой лиры - 10 августа он опустился до нового минимума по отношению к доллару и евро. Президент США Дональд Трамп сознательно подогрелвалютный кризис, распорядившись увеличить с 13 августа пошлины на импорт стали из Турции с 25 до 50 процентов.

Турция обвиняет Эндрю Брансона в сотрудничестве с запрещенной Рабочей партией Курдистана и живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота в Турции летом 2016 года.

Пастору, который отвергает все обвинения, грозит 35 лет лишения свободы. До своего ареста Эндрю Брансон более 20 лет жил с семьей в Измире на западном побережье Турции, он был настоятелем небольшой церкви.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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