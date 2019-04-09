 Эрдоган призвал аннулировать итоги муниципальных выборов в Стамбуле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2019

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Мир

Эрдоган призвал аннулировать итоги муниципальных выборов в Стамбуле

Представитель оппозиционной НРП опередил соперника от правящей партии на выборах мэра Стамбула. Высшая избирательная комиссия Турции отказалась пересчитывать голоса.

Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, март 2019 года

Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, март 2019 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал аннулировать результаты муниципальных выборов в Стамбуле, прошедших 31 марта. Об этом турецкая правительственная газета Daily Sabah пишет в среду, 10 апреля. В соответствии с законодательством, с избирательными урнами должны работать госслужащие. Однако на ряде участков это требование не соблюдалось, заявил глава государства.

Экрем Имамоглу против экс-премьера Бинали Йылдырыма

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.

Контекст

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Турция избрала президента и парламент, сделав свой исторический выбор. Оппозицию в стране ждет непростое будущее, считает обозреватель DW Седа Сердар. (25.06.2018)

По предварительным результатам, в 15-миллионном Стамбуле кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу с преимуществом в 15 тысяч голосов опередил бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма, претендента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой является Эрдоган. В Анкаре кандидат от НРП Мансур Яваш набрал более 50% голосов, а представитель ПСР Мехмет Озхасеки - 47,06%.

ПСР призвала к пересчету голосов

7 апреля ПСР направила в Высшую избирательную комиссию страны ходатайство о пересчете голосов в 38 избирательных округах Стамбула и аннулировании результатов в одном из округов. На следующий день Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нарушениях на муниципальных выборах, отметив наличие записей с камер, которые зафиксировали злоупотребления. Однако Высшая избирательная комиссия отказала ПСР в пересчете голосов избирателей в 31 округе. 9 апреля правящая консервативная партия потребовала провести в Стамбуле повторные муниципальные выборы.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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