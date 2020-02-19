 Эрдоган пригрозил ударом по сирийским войскам в Идлибе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.02.2020

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Мир

Эрдоган пригрозил ударом по сирийским войскам в Идлибе

Президент Турции намерен применить военную силу, чтобы оттеснить сирийских солдат за турецкие наблюдательные посты в провинции Идлиб. Эрдоган напомнил что в конце февраля истекает выдвинутый им ультиматум.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Незадолго до истечения ультиматума, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале февраля выдвинул властям Сирии, он вновь пригрозил ударом по сирийским войскам в провинции Идлиб, чтобы оттеснить их от турецких наблюдательных постов. Правительственные войска должны "незамедлительно" отойти от территории постов, срок для этого "истекает", заявил Эрдоган в Анкаре в среду, 26 февраля.

Он выразил надежду, что вопрос использования воздушного пространства в провинции на северо-западе Сирии будет решен в скором времени.

Контекст

Москва и Анкара едва ли начнут войну друг с другом, но отношения президентов Путина и Эрдогана теперь, похоже, никогда не будут прежними, считает Константин Эггерт. (21.02.2020)

Наступление сирийских войск при поддержке России в провинции Идлиб привело к эскалации конфликта с Турцией. Ситуация грозит разрушить хрупкое соглашение между Анкарой и Москвой. (13.02.2020)

Турецкий президент обвинил Россию в том, что она не хочет видеть гуманитарного кризиса в регионе. По данным ООН, число беженцев из Идлиба приближается к 1 миллиону. Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на положительные результаты переговоров с Турцией об Идлибе. В 2017 году Россия, Турция и Иран договорились о зоне деэскалации в этой провинции, где Турция разместила 12 наблюдательных постов. В последнее время многие из них оказались за линией фронта - на территории, занятой сирийской армией, которую поддерживает Москва.

В начале февраля Турция ультимативно потребовала от Сирии до конца месяца отвести свои войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов. Если сирийские солдаты не сделают этого, то турецкая армия сама изгонит их, заявил тогда Реджеп Тайип Эрдоган

В течение последних недель Анкара безуспешно пытается договориться с Москвой о прекращении сирийского наступления в Идлибе на последний оплот сил, противостоящих Башару Асаду.

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    В последние годы специалисты двух стран работали над несколькими совместными проектами: Турция создавала шасси для ракетного комплекса малой дальности "Игла-С", а "Рособоронэкспорт" планировал открыть на турецкой территории нескольких сервисных центров для ремонта вертолетов Ми-17. Теперь же Москва прервала все каналы связи с Анкарой в военной сфере. Совместные проекты будут заморожены.

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    Согласно указу президента РФ, российским работодателям будет запрещено, за некоторыми исключениями, трудоустраивать граждан Турции с января 2016 года. Ожидается, что санкции прежде всего ударят по российской строительной отрасли, где занято большинство турецких рабочих. По данным Минтруда РФ, Турция является вторым после Китая поставщиком работников в Россию.

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  • Гостиница в Анталье

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Туристическая отрасль

    С января 2016 года Россия приостанавливает безвизовый режим с Анкарой. Российские туроператоры должны прекратить продажу путевок в Турцию, а чартерные авиарейсы между РФ и Турцией будут запрещены. Эксперты прогнозируют, что потери турецкой туротрасли от санкций составят около 3 млрд долларов или 0,4 процента ВВП страны.

  • Газопровод в Турции

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    Газовый рынок

    Под действие ограничительных мер, наложенных Россией, подпадает и проект "Турецкий поток" в обход Украины, в который уже вложены немалые инвестиции. Кроме того, Турция является вторым после Германии потребителем российского газа в Европе - и в случае затяжного конфликта Анкара может заняться поиском других поставщиков.

  • Танер Йылдыз и Сергей Кириенко

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    Совместные инвестиционные проекты

    Ограничения распространяются и на ряд крупных инвестиционных проектов. Это может больно ударить по российским финансовым, нефтяным и металлургическим компаниям, вложившим в турецкий рынок значительные суммы. Заморожен будет и проект первой турецкой АЭС "Аккую", в который, по данным открытых источников, Россия уже вложила около 3 млрд долларов.

  • Москва

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Год российско-турецкого сотрудничества

    Москва также отменит год российско-турецкого сотрудничества, который должен был пройти в 2016 году. Перекрёстный год культуры Россия - Турция, запланированный на 2017 год, также отменяется. "Говорить о культурном сотрудничестве с Турцией после трагической гибели наших летчиков бестактно", - заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

  • Книги на турецком языке

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Российско-турецкий научный центр

    Без объяснения причин в Москве 30 ноября закрылся Российско-турецкий научный центр, работавший при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. Центр занимался развитием двустороннего научного обмена и консультировал российских аспирантов по вопросам, связанным с Турцией. Закрытие центра также означает отмену курсов османского языка, круглых столов, семинаров и конференций.

  • заседание Минобороны РФ

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Взаимные обвинения в торговле нефтью с террористами

    Владимир Путин обвинил Турцию в покупке нефти у ИГ. По словам российского президента, есть основания полагать, что Су-24 был сбит, чтобы защитить пути контрабандистов. В Минобороны РФ утверждают, что в этот преступный бизнес вовлечен президент Турции и его семья. Эрдоган опроверг эти обвинения и, в свою очередь, обещал предоставить доказательства того, что это Россия торгует нефтью с джихадистами.

  • Владимир Путин

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Путин раскритиковал Турцию в послании Федеральному собранию

    3 декабря, выступая перед парламентариями, Владимир Путин обвинил Турцию в "пособничестве терроризму". "Видимо, Аллах решил наказать турецкие власти, лишив их разума и рассудка", - добавил президент РФ. Он подчеркнул, что за убийство "наших людей" турки "не отделаются помидорами или какими-то ограничением в других отраслях". "Они не раз пожалеют о содеянном", - заключил Путин.

    Автор: Александра Ёлкина


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24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. В ответ Москва ввела в отношении Анкары экономические санкции. Как новые меры отразятся на двусторонних отношениях - фотогалерея DW. (01.12.2015)  

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