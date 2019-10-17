 Эрдоган пригрозил продолжить наступление на севере Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.10.2019

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Мир

Эрдоган пригрозил продолжить наступление на севере Сирии

Президент Турции обещает возобновить военную операцию против курдов, если перемирие на севере Сирии будет нарушено. Эрдоган отправился в Сочи для переговоров с президентом РФ Путиным.

Президент Турции Эрдоган перед вылетом из Анкары в Сочи, 22 октября 2019 г.

Президент Турции Эрдоган перед вылетом из Анкары в Сочи, 22 октября 2019 г.

Анкара пригрозила продолжить наступление против курдских сил самообороны на севере Сирии, если соглашение о прекращении огня не будет соблюдаться. "Если обещания, которые Америка дала нашей стране, не будут сдержаны, мы продолжим наше наступление там, где оно было остановлено, на этот раз с еще большей решимостью", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 октября, в Анкаре перед вылетом в Россию.

Позднее в тот же день он встретился в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Их переговоры начались с участием представителей делегаций обеих стран, а затем продолжились в формате "один на один".

Контекст

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Акцию сборной Турции лайкают и повторяют немецкие спортсмены с турецкими корнями. Жесткую реакцию немцев посол Турции и Месут Озил сравнивают с расизмом. (19.10.2019)

Турецкая армия начала 9 октября операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Через несколько дней турецкие министерства обороны и энергетики вошли в санкционный список Соединенных Штатов из-за операции Анкары. Кроме того, под ограничительные меры Вашингтона подпали главы этих ведомств, а также министр внутренних дел Турции.

Пятидневное перемирие

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о пятидневном прекращения огня, которое заканчивается вечером 22 октября. По словам американского вице-президента Майкла Пенса, США намерены снять санкции в отношении Турции в случае долговременного режима прекращения огня.

Анкара хочет создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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