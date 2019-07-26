 Эрдоган пригрозил пересмотреть сделку по покупке американских Boeing | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.07.2019

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Мир

Эрдоган пригрозил пересмотреть сделку по покупке американских Boeing

По словам президента Турции, он не связывает эту сделку с возможным отказом Вашингтона поставить Анкаре современные американские истребители-бомбардировщики F35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со сторонниками (Фото из архива)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со сторонниками (Фото из архива)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, в случае введения американских санкций, его страна может пересмотреть условия сделки о приобретении новейших лайнеров Boeing. При этом, по его словам, Анкара не связывает данный вопрос с поставками американских истребителей-бомбардировщиков F35. "Даже если мы не получаем F-35, то покупаем 100 новейших самолетов Boeing, соглашение подписано…. Мы хорошие покупатели. Но если так пойдет и дальше, хотим мы того или нет, нам придется подумать об этом еще раз", - сказал Эрдоган в пятницу, 26 июля, на встрече правящей Партии справедливости и развития.

Как напоминает агентство AFP, речь идет о контракте на приобретение 100 новейших лайнеров американского авиаконцерна на общую сумму в 10 млрд долларов для компании Turkish Airlines. Первый Boeing 787-9 Dreamliner прибыл в Турцию в конце июня.

Контекст

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Вашингтон требует от Анкары разорвать контракт с Россией о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 не позднее 31 июля. В противном случае США откажутся обучать турецких пилотов летать на истребителях F-35. (07.06.2019)

Эрдоган также пригрозил Вашингтону, что, если Турция не получит F35, то найдет новейшие истребители в другом месте. Ранее российская корпорация Ростех, отмечает агентство Reuters, уже заявила, что  может предоставить Анкаре многофункциональные истребители Су-35.

Напряженность растет

Выступление Эрдогана стало еще одним подтверждением растущей напряженности между Анкарой и Вашингтоном, отмечает агентство Bloomberg. Ранее США объявили, что приобретение Анкарой у Москвы российских систем ПВО С-400, делает недопустимым участие Турции в программе истребителей-бомбардировщиков F35s. Вашингтон также заявлял о возможном введении санкции против Анкары в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). При этом недавно президент Дональд Трамп заявил, что США хотят пока воздерживаться от дальнейших санкций против Турции.

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