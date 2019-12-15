Эрдоган пригрозил закрыть военную базу "Инджирлик" для США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США закрыть для них авиабазу "Инджирлик", которая используется американскими ВВС. В своем заявлении в воскресенье, 15 декабря, он отметил, что Анкара готова пойти на такой шаг в случае введения против нее санкций Вашингтоном. Еще одним поводом закрытия баз для американцев Анкара считает признание Сенатом США геноцида армян.

Эрдоган добавил, что Турция может закрыть и базу "Куречик", которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.

С подобным заявлением 11 декабря выступил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Речь идет о возможных санкциях против Анкары за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. США также официально начали процедуру исключения Турции из числа партнеров по программе разработки истребителей F-35.

База "Инджирлик" в юго-восточной части Турции является одной из главных баз для военных операций США на Ближнем Востоке, в том числе против джихадистов из "Исламского государства" в Сирии и Ираке. Авиабаза "Куречик" в восточной части Турции является одной из ключевых баз НАТО.

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