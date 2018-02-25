 Эрдоган объявил о новом наступлении на курдов в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2019

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Мир

Эрдоган объявил о новом наступлении на курдов в Сирии

Президент Турции анонсировал новую военную операцию турецкой армии в Сирии - к востоку от Евфрата. Эрдоган подчеркнул, что уже поделился планами военной операции с США и Россией.

Президент Турции Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового наступления в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии. "Мы уже вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб. Сейчас мы идем восточнее Евфрата", - заявил он в воскресенье, 4 августа. По словам главы Турции, он уже поделился планами военной операции с США и Россией.

Контекст

Москва рада любым внутренним конфликтам в НАТО. Однако дружба России с Турцией с экономической точки зрения полезной не выглядит, считает Иван Преображенский. (12.07.2019)

Эрдоган считает, что США не введут санкции в адрес Турции из-за покупок Анкарой российских систем С-400. Кроме того, лидеры Турции и США разошлись во мнениях относительно Сирии. (29.06.2019)

Ранее стало известно, что переговоры между США и Турцией о создании зоны безопасности к востоку от Евфрата зашли в тупик из-за требований Эрдогана к американцам прекратить поддержку курдских отрядов. США, в частности, поддерживают курдскую группировку YPG, которую в Турции считают союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Нынешнее наступление будет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы. В 2016 году Эрдоган начал операцию "Щит Евфрата", в 2018 году - "Оливковую ветвь", целью которой был захват Африна. В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил "уничтожающий" удар турецких сил по курдам в Сирии.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

В последние годы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган многое сделал для укрепления своей власти. Массовые аресты, конституционная реформа, досрочные выборы. Об этом - галерея DW. (25.06.2018)  

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