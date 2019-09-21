 Эрдоган объявил о готовности Турции к военной операции в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Эрдоган объявил о готовности Турции к военной операции в Сирии

Турция стремится вытеснить курдов из приграничного региона на северо-востоке Сирии и создать там так называемую зону безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива)

Турция готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности. Об этом заявил президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган в субботу, 21 сентября. "Мы закончили все преготовления на границе (с Сирией. - Ред.)", - отметил он перед отъездом в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, добавив, что не желает военного противостояния с США в этом регионе.

Ранее официальная Анкара сообщила, что в пограничный с Сирией регион были отправлены десятки врачей, "которые будут оказывать медицинские услуги в рамках запланированной трансграничной военной операции турецой армии в Сирии".

О создании буферной зоны к востоку от Ефрата лидеры Турции и США договорились в начале августа 2019 года. При этом Эрдоган не раз подчеркивал свое желание завершить этот проект к концу сентября. В рамках подготовки зоны безопасности на границе с Сирией Турция и США сформировали координационный центр в турецкой провинции Шанлыурфа. Сегодня военные двух стран проводят совместные облеты территории на вертолетах. Тем не менее Анкара считает, что Вашинтон не проявляет достаточной активности в этом вопросе.

Контекст

В ответ на военную операцию Турции в Сирии США и Россия ограничились лишь дипломатичными заявлениями. Эксперт по Ближнему Востоку Йоост Хильтерман объяснил DW, почему они так поступили. (24.01.2018)

Чего добивается Турция, введя в Сирию войска? Почему Россия и Запад сдержанно реагируют на действия Анкары? Стратегию сторон конфликта DW объяснил немецкий эксперт Кристиан Бракель. (31.01.2018)

Интересы Турции в регионе на границе с Сирией

Цель Эрдогана - создать на границе с Сирией подконтрольную Турции территорию, с которой будут вытеснены вооруженные формирования курдов. В настоящий момент эта область находится под контролем курдской группировки YPG, которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Со своей стороны, США поддерживают YPG как своих союзников в борьбе с боевиками из террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Если наступление Турции на границе с Сирией состоится, это станет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы. В 2016 году Эрдоган начал операцию "Щит Евфрата", в 2018 году - "Оливковую ветвь", целью которой был захват Африна. В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил "уничтожающий" удар турецких сил по курдам в Сирии.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Укрепление власти Эрдогана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

  • 16 июля 2016 года, танки в Анкаре

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Попытка путча как начало перемен

    В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

  • Демонстрация в поддержку Эрдогана, апрель 2017 года

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Конституционный референдум

    16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

  • Акция противников конституционного референдума в Турции, Стамбул

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Неубедительная победа

    Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

  • Турецкие солдаты в Африне

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Турция в Сирии

    Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

  • Турецкие лиры

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Под звуки падающей лиры

    С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

  • Предвыборное мероприятие оппозиционной Хорошей партии

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана

    24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

  • Оппозиционная демонстрация в Стамбуле, 23 июня

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Оппозиция вывела на улицы миллионы людей

    Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

  • Эрдоган объявляет о своей победе на выборах, 25 июня 2018 г.

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Итоги выборов: все предсказуемо

    Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

  • Полиция в Стамбуле

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Что дальше?

    Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем?

    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


Смотреть видео 14:03

Разрешение конфликта: чего Россия, Турция и Иран хотят от Сирии – DW Новости

Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

В последние годы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган многое сделал для укрепления своей власти. Массовые аресты, конституционная реформа, досрочные выборы. Об этом - галерея DW.  

Ссылки в интернете

Статья DW о готовящейся операции Турции на границе с Сирией

Статья DW о готовящейся операции Турции на границе с Сирией  

Статья DW о зоне безопасности на границе Турции и Сирии

Статья DW о зоне безопасности на границе Турции и Сирии  

Аудио- и видеофайлы по теме

Разрешение конфликта: чего Россия, Турция и Иран хотят от Сирии – DW Новости  

Эрдоган проиграл Стамбул: представитель оппозиции победил и на повторных выборах  

Пиратские капитаны делят Сирию - "Заповедник"  

Реклама

Самые читаемые

Почему "Аэрофлоту" придется закупать суперджеты, даже если он не хочет  

Насколько на самом деле сильна Саудовская Аравия?  

Эксперты ООН предупреждают о возможном затоплении мегаполисов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно