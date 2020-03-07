 Эрдоган объявил о встрече с Меркель и Макроном по беженцам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.03.2020

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Мир

Эрдоган объявил о встрече с Меркель и Макроном по беженцам

По утверждению президента Турции, 17 марта состоится саммит в Стамбуле для обсуждения нового миграционного кризиса. Анкара тем временем оставляет границу с Европой открытой для беженцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил во вторник, 10 марта, о визите в Стамбул канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и, возможно, британского премьер-министра Бориса Джонсона. Они встречаются 17 марта для обсуждения проблемы беженцев, сообщил Эрдоган турецкому государственному информационному агентству "Анадолу" по возвращении в Турцию из Брюсселя, где он обсуждал ситуацию с беженцами на греко-турецкой границе с лидерами ЕС и НАТО. Федеральное правительство Германии пока не подтвердило дату встречи.

28 февраля Эрдоган открыл границы с ЕС, что вызвало мощный приток беженцев к границе с Грецией. Афины направили войска дополнительные полицейские силы в приграничную зону, которые используют против мигрантов слезоточивый газ и водометы для предотвращения нелегальных переходов границы.

Евросоюз и Турция обвиняют друг друга

Брюссель обвинил Турцию в использовании мигрантов в качестве средства давления и призвал Эрдогана продолжать придерживаться соглашения о беженцах 2016 года, по которому Турция получила финансовую поддержку, обещав сдерживать наплыв беженцев в Европу. Со своей стороны, Турция обвиняет ЕС в невыполнении обязательств по соглашению, в частности, Анкара утверждает, что получила только половину из запланированных шести миллиардов евро.

Эрдоган в ходе своих встреч в Брюсселе говорил об актуализации миграционной сделки с ЕС. По его словам, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель готовят предложения к очередному саммиту лидеров ЕС 26 марта.

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  • Заграждения из колючей проволоки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Заграждения из колючей проволоки на границе

    С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.

  • КПП Пазаркуль

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей на границе увеличивается

    По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.

  • Беспорядки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Столкновения на границе

    Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.

  • Беженцы в резиновых лодках

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    По реке в Грецию

    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

  • Жещина с ребенком

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Опасное путешествие через Эврос

    Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

  • Беженцы на лодке

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

  • Беженцы в Турции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Турция не справляется с беженцами

    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    ЕС думает, что делать с беженцами

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Президент Турции призвал Грецию открыть границу для мигрантов

Если Греция откроет границу, мигранты не останутся в стране, а направятся в другие государства Евросоюза, считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Афины же опасаются потока нелегалов. (08.03.2020)  

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

Число беженцев на турецко-греческой границе, стремящихся на территорию ЕС, резко растет. Поток мигрантов пытаются сдержать пограничники и полиция. Галерея DW о том, что происходит.  

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