 Эрдоган не пойдет на уступки США в связи с делом пастора | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.07.2018

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Мир

Эрдоган не пойдет на уступки США в связи с делом пастора

Президент Турции заявил, что санкции США в связи с делом пастора Анкару не остановят. Американскому пастору в Турции грозит 35 лет тюрьмы.

Пастор Эндрю Брансон (в центре). Измир, 25 июля 2018 г.

Пастор Эндрю Брансон (в центре). Измир, 25 июля 2018 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 29 июля, заявил, что его правительство не будет отступать и готово "идти своим путем", если США введут санкции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти обвиняют в шпионаже и терроризме. Брансон был арестован в декабре 2016 года, где провел почти два года, а в конце июля 2018 года был переведен под домашний арест. "США не должны забывать, что, если они не изменят свое отношение, то потеряет сильного и искреннего партнера, такого как Турция", - заявил Эрдоган во время визита в ЮАР.

Контекст

Курс лиры падает, цены на продукты - растут. Экономика Турции того и гляди рухнет, предупреждают эксперты. Несмотря на это, Эрдоган намерен добиться роста ВВП страны любой ценой. (21.07.2018)

Если Анкара не освободит пастора Эндрю Брансона, Вашингтон готов пойти на серьезные санкции против Турции. Накануне суд в Измире перевел священника из тюрьмы, где он пробыл почти 2 года, под домашний арест. (26.07.2018)

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возможном введении санкциях против Турции, ключевого союзника НАТО, из-за случая с пастором. О санкциях также сказал и вице-премьер США Майк Пенс. Брансон, родившийся в Северной Каролине, прожил в Турции 23 года, где проповедовал в церкви в Измире. Брансон был задержан после попытки государственного переворота в 2016 году. Ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет.

Эрдоган также опроверг предположения о том, что было достигнуто соглашение об обмене Брансона на граждан Турции, которые находятся за границей. Ранее Эрдоган связывал выдачу Брансона в США с экстрадицией проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого официальная Анкара считает организатором переворота 2016 года. Президент Турции также предупредил, что Турция может обратиться в международный суд, если США в качестве ответной меры откажутся от поставок истребителей F-35.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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