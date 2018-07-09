 Эрдоган назначил министром финансов Турции своего зятя | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2018

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Европа

Эрдоган назначил министром финансов Турции своего зятя

Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового правительства Турции. Пост министра финансов в нем занял зять президента.

Берат Албайрак (справа), новый министр финансов Турции и зять Реджепа Тайипа Эрдогана

Берат Албайрак (справа), новый министр финансов Турции и зять Реджепа Тайипа Эрдогана

Вступивший в очередной раз в должность президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган в день своей инаугурации, в понедельник, 9 июля, назначил своего зятя Берата Албайрака министром финансов страны, который прежде возглавлял министерство энергетики и природных ресурсов. Помимо этого, были объявлены и прочие назначения в кабинет министров. В соответствии с одобренными изменениями в конституцию Турции, в стране упразднен пост премьер-министра, а правительство отныне будет возглавлять президент.

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Как сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu, всего в новое правительство вошли 16 министров - на 10 меньше, чем в предыдущем составе. Главой МИД останется Мевлют Чавушоглу. Первым вице-президентом назначен Фуат Октай, ранее работавший советником бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма. Министром обороны стал Хулуси Акар, бывший начальник Генштаба Турции.

В качестве реакции на кадровые решения главы турецкого государства и правительства курс турецкой лиры на финансовых рынках снизился. Во время предвыборной кампании Эрдоган объявил, что на посту президента намерен проводить более жесткую политику контроля за действиями турецкого Центробанка. Это вызвало обеспокоенность среди инвесторов, так как они усомнились в независимости регулятора. В настоящий момент инфляция в Турции находится на самом высоком уровне за последние 14 лет.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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