 Эрдоган назвал покупку С-400 завершенной сделкой | Новости из Германии о Европе | DW | 13.06.2019

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Европа

Эрдоган назвал покупку С-400 завершенной сделкой

Президент Турции намерен убедить Дональда Трампа отказаться от штрафных мер после покупки Анкарой российских комплексов С-400.

Испытания С-400

Испытания С-400

Несмотря на требования Соединенных Штатов, Турция не намерена отказываться от приобретения российских комплексов противоракетной обороны С-400, поскольку сделка уже завершена, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Я говорю не о том, что Турция хочет купить систему С-400, а о том, что мы ее уже купили", - указал он вечером в среду, 12 июня, на мероприятии его Партии справедливости и развития (AKP).

Между тем Эрдоган намерен убедить президента США Дональда Трампа отказаться от штрафных мер в отношении Анкары после покупки российских комплексов. Перед саммитом G-20 в конце июня в Японии турецкий президент хочет изложить свои аргументы в телефонном разговоре с Трампом, заявил он, выступая с телеобращением.

Турция участвует в программе производства F-35

Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена не только купить 100 истребителей, она является "программным партнером" США, а турецкая оборонная промышленность инвестировала в проект совместного производства F-35 125 миллиарда долларов.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар раскритиковал позицию Вашингтона, грозящего отказаться от поставок Анкаре истребителей F-35 в случае завершения сделки с Россией. Исключение Турции из программы поставок F-35 противоречит "духу альянса" между двумя странами, заявил Акар во время визита в Азербайджан.

Контекст

Турецкая лира падает, а цены и безработица растут. Власти страны пытаются бороться с кризисом, но пока без успеха. Президент Эрдоган теряет поддержку, что показали муниципальные выборы. (18.04.2019)

Анкара хочет приобрести у Москвы ЗРК С-400 - вопреки требованиям США, добивающихся от турок отказа от сделки. Беспокойство выражают и страны-члены НАТО. Чем это может грозить Турции? (09.06.2019)

Ранее в Москве сообщили, что поставки C-400 Турции намечены на июль. "Соглашения, достигнутые между Россией и Турцией, своевременно выполняются. Двусторонних проблем нет", - заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также утвердительно ответил на вопрос, будут ли в июле поставлены ракеты класса "земля-воздух".

Недовольство США сделкой Турции и России

Намерение Анкары закупить системы С-400 вызвало недовольство в Вашингтоне, которые, по мнению США, представляют угрозу американской безопасности. Администрация США пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку.

В качестве последнего срока для отказа от сделки с РФ в Белом доме назвали 31 июля. "Помимо создания угрозы для безопасности таких платформ, как F-35, приобретение Турцией комплексов С-400 воспрепятствует возможности вашей страны развивать или поддерживать сотрудничество с США и в рамках НАТО, приведет к чрезмерной стратегической и экономической зависимости Турции от России и подорвет весьма эффективную оборонную промышленность Турции", - заявил 7 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

В случае осуществления сделки США обещали ввести санкции, которые представляют опасность для турецкой экономики. Несмотря на предостережения и угрозы из Вашингтона, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе вновь заявил, что его правительство не откажется от сделки с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов.

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