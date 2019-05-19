 Эрдоган заявил о намерении производить совместно с Россией ЗРК С-500 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2019

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Мир

Эрдоган заявил о намерении производить совместно с Россией ЗРК С-500

Президент Турции Эрдоган в выступлении перед студентами высказал уверенность в том, что США "рано или поздно" возобновят сотрудничество c Анкарой по программе F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турция собирается совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500, заявил в субботу, 18 мая, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он в очередной раз отметил, что покупка комплексов ПВО С-400 у РФ - это "состоявшаяся сделка".

"Россия предложила нам очень хорошие условия", - заявил Эрдоган на встрече со студентами в Стамбуле, имея в виду поставку ЗКР С-400, которая, согласно договору, должна начаться уже в июле 2019 года. 

"Впоследствии речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве", - добавил президент Турции.

Конфликт Турции и США из-за поставок С-400

Намерение Турции приобрести российскую систему ПВО С-400 привело к росту напряжения внутри НАТО. В частности, США и другие партнеры Анкары по военному блоку опасаются, что в случае использования страной российского ЗРК в руки Кремля может попасть закрытая информация о военных самолетах F-35, производимых для НАТО американским концерном Lockheed Martin.

Контекст

Эксперты рассказали DW, почему для Москвы поставки Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 - это средство контроля над Анкарой и чем эта сделка разозлила Вашингтон. (13.09.2017)

Вслед за Венесуэлой в экономическом кризисе оказался еще один крупный внешнеполитический, но при этом куда более важный торговый партнер России - Турция. РФ уже несет серьезные убытки. (13.03.2019)

В знак протеста против готовящейся сделки Вашингтон приостановил участие Турции в разработке реактивных бомбардировщиков и пригрозил дальнейшими санкциями.

Отвечая на вопросы студентов в эфире турецкого телеканала NTV, Эрдоган выразил уверенность в том, что США не откажутся от своих обязательств перед Анкарой по программе F-35.

"Они (США. - Ред.) сделали пас в центр поля, демонстрируя нежелание (идти на компромисс. - Ред.). Но рано или поздно мы получим F-35. Вариант, при котором США откажутся от поставок, не рассматривается", - заявил турецкий лидер, выступая в субботу в Стамбуле.

Экономический спад в Турции

В настоящий момент Турция находится в сложном экономическом положении, вызванном в том числе и давлением со стороны США. В экономике страны в конце 2018 года наблюдается самый сильный спад со времен финансового кризиса 2009 года.

С октября по декабрь 2018 года ВВП Турции уменьшился на три процента. Кроме того, с конца 2017 года курс турецкой лиры снизился почти на 30 процентов.

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