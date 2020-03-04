Эрдоган запретил мигрантам и беженцам пересекать Эгейское море

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отдал распоряжение Береговой охране Турции пресекать попытки беженцев и мигрантов переправиться через Эгейское море, чтобы попасть на греческие острова и таким образом проникнуть в ЕС. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили представители Береговой охраны, отвечающей, в частности, за безопасность территориальных вод Турции.

"По указанию президента ... мигрантам будет запрещено пересекать Эгейское море, поскольку это представляет опасность", - указали в Береговой охране.

Оценки численности мигрантов разнятся

Между тем, как заявил в субботу, 7 марта, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, с момента открытия турецкими властями границы с ЕС 29 февраля свыше 143 тыс. человек достигли берегов Греции. "Это только начало. Вы увидите, что произойдет в дальнейшем. Все, что имело место до этого - пустяки", - отметил министр.

Между тем, озвученные цифры - намного выше тех, которые приводят греческие СМИ. Они, в частности, отмечают, что, начиная с минувших выходных, в страну нелегально попали менее 100 беженцев и мигрантов, все они были задержаны. При этом приблизительно в 37 тыс. случаев незаконное пересечение границы удалось пресечь.

Под видом гандболистов

Так, греческая полиция задержала в Афинском международном аэропорту Элефтериос Венизелос 12 мигрантов, которые 6 марта пытались пересечь границу, представившись членами команды по гандболу. С собой у них были поддельные паспорта, в которых они фигурировали как граждане Болгарии. Проверка показала, что спортивный союз, членами которого они якобы являлись, в действительности не существовал. По данным греческого телеканала Skai TV, группа направлялась в Вену.

В пятницу, 6 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) призвал пересмотреть соглашение между Турцией и ЕС по беженцам, заявив, что в нынешней его форме оно больше не работает.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми между Турцией и Евросоюзом в 2016 году, Брюссель обязался выделить Анкаре 6 млрд евро для помощи беженцам. В ответ Турция обещала не допускать пересечения нелегальными мигрантами границы с ЕС.

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