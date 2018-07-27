 Эрдоган в сентябре посетит Германию с государственным визитом | Новости из Германии о Европе | DW | 28.07.2018

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Европа

Эрдоган в сентябре посетит Германию с государственным визитом

Президента Турции Эрдогана будут встречать с воинскими почестями, его примет президент ФРГ, сообщает немецкая газета Bild.

Эрдоган и канц/лер ФРГ Ангела Меркель (фото из! архива)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в конце сентября текущего года посетить ФРГ с государственным визитом. Точная дата еще согласовывается, сообщила в субботу, 28 июля, немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и Турции. Это будет первый визит Эрдогана в Берлин с тех пор, как он был избран главой турецкого государства.

Правительство ФРГ не подтвердило сообщение Bild, указав, что любой недельный рабочий график федерального канцлера оно обнародует главным образом на предварительной неделе.

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По сведениям Bild, Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Германию именно с государственным визитом, который предусматривает самый высокий уровень протокола: встречу с воинскими почестями, прием у президента ФРГ и государственный банкет. Кроме того Эрдоган намерен выступить с речью перед проживающими в ФРГ турками.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились из-за репрессий властей Турции против предполагаемых путчистов и задержаний граждан ФРГ, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). В феврале Юджел был освобожден, но правительство ФРГ по-прежнему выражает обеспокоенность ситуацией с правами человека в Турции.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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