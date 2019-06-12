Эпохальная стрижка: зачем женщины обрезали волосы

Почти 100 лет назад модницы в Германии кардинально изменили имидж. Вместо длинных волос они стали носить короткие стрижки.
Пожалуй, ярче всего смена эпохи проявляется в моде. Прорыв в науке и технике, новые решения в искусстве, архитектуре сто лет назад сопровождались и появлением совершенно новых модных тенденций. В двадцатых годах прошлого века силуэты стали проще, длина юбок намного короче, поля шляпок уже, а в гардеробе самых отважных модниц появился брючный костюм.
Стоит ли удивляться, что и длина волос при этом претерпела не менее радикальные изменения. По примеру знаменитой Коко Шанель, расставшись с локонами и пышными прическами, вслед за парижскими модницами соответствовать духу времени решили и их современницы во всем мире. О том, как это происходило в Германии, рассказывает специальная выставка "Bubikopf", посвященная стрижке каре и организованная Музеем парикмахерского искусства (Friseurmuseum) Магдебурга. Это мероприятие проходит в рамках проекта "Магдебургский модерн - 1919-2019 годы", приуроченного к столетию основания новаторской Высшей школы строительства и художественного конструирования Баухаус (Bauhaus).
Стрижка "под мальчика"
У каждой эпохи есть свои символы. Тот, кто облачался в лишенное талии платье, шляпку с едва заметными полями и шелковые чулки, носил и короткую стрижку, поясняет мастер парикмахерского искусства Барбара Псох (Barbara Psoch). Председатель общества парикмахеров - сотрудник Музея парикмахерского искусства в Магдебурге, основанного десять лет назад на общественных началах. Она же выступает в роли экскурсовода.
Барабара Псох в Музее парикмахерского искусства в Магдебурге укладывает каре на одном из экспонатов музея
"Упразднив талию, все вдруг стали подстригаться "под мальчика". Так появилась совершенно новая для того времени прическа каре," - рассказывает опытный парикмахер. И просит любопытных посетителей посмотреть наверх. Там, под потолком, размещены символы эпохи, уступившей место модерну - длинные волосы, заплетенные в косы. "Когда-то они были достоянием немецкой женщины. До тех пор, пока не настала пора короткой стрижки", - подчеркивает Барбара Псох. Стрижку каре можно смело назвать символичной для эпохи эмансипации, символом противостояния мужскому полу, ведь с мужской точки зрения, коротко (то есть "по-мужски") подстриженные волосы мало гармонировали с образом скромных девушек.
Типичная для мальчика (по-немецки Bubikopf от "Bub" - "мальчик") прическа с длиной волос до подбородка пришлась по душе модницам того времени не только своей экстравагантностью, но и практичностью, поясняет экскурсовод. Еще во времена Первой мировой войны женщины, выполнявшие тяжелый труд, стали коротко стричь волосы. Вместе с обретением избирательного права в 1919 году женщины Германии стали и более самостоятельными: теперь они чаще учились, устраивались на работу, занимались спортом, вели активный образ жизни. До финансового кризиса, в годы Веймарской республики, более трети женщин ежедневно отправлялись на работу. Для сложной укладки волос при этом просто не было времени. Не говоря уже о занятиях спортом, например, или танцах, таких, как чарльстон - какая искусная прическа смогла бы выдержать такой натиск?
Каре с четкой линией, с волнами или боб?
И хотя каре известно нам с древних времен (еще со времен египетских фараонов), мировую популярность эта стрижка получила всего столетие назад, подчеркивает Барбара Псох. Германию волна бума на стрижку каре "захлестнула" по-настоящему в 1921 году, после показа экранизации "Гамлета" с датской звездой немого кино Астой Нильсен в немецких кинотеатрах. Фильм практически провалился, но дерзкая для того времени прическа актрисы произвела настоящий фурор: в парикмахерских салонах страны сразу же принялись создавать новый стиль.
"В оригинале стрижка каре с густой челкой предусматривает прямой гладкий волос средней длины", - поясняет эксперт парикмахерского искусства и указывает на очередной экспонат. Но время от времени (как более нарядный вариант) дамы не ленились укладывать волос волнами (так называемая "голливудская или холодная волна") методом ондуляции: в то время - тяжелыми щипцами, раскаленными в печи. "Во времена "золотых двадцатых" в Германии эти щипцы были почти таким же обязательным предметом обихода, как сегодня мобильные телефоны", - улыбается Барбара Псох.
60-е годы двадцатого столетия ознаменовались новой волной популярности стрижки каре, а также ее более короткого варианта (боб). Но и в наши дни каре пользуется популярностью. Увидеть его можно не только в музее в Магдебурге, но и на улицах. Среди известных людей, носящих каре, Барбара Псох отмечает канцлера Германии Ангелы Меркель и знатока моды Анну Винтур.
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