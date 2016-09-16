Католического священника Энгельмара Унцайтига называли "ангелом Дахау" за то, что он ухаживал за больными тифом и кормил голодавших советских военнопленных. Церковь признала его мучеником.

"Ангел Дахау" Энгельмар Унцайтиг (Engelmar Unzeitig) был католическим священником, который, попав в концлагерь Дахау за то, что защищал евреев, спасал советских военнопленных от голодной смерти и добровольно пошел работать медбратом в тифозный изолятор концлагеря. Сам он умер от тифа в 1945 году, не дожив до освобождения узников Дахау. Католическая церковь признала его мучеником и причислила к лику блаженных.