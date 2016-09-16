Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Энгельмар Унцайтиг

Католического священника Энгельмара Унцайтига называли "ангелом Дахау" за то, что он ухаживал за больными тифом и кормил голодавших советских военнопленных. Церковь признала его мучеником.

"Ангел Дахау" Энгельмар Унцайтиг (Engelmar Unzeitig) был католическим священником, который, попав в концлагерь Дахау за то, что защищал евреев, спасал советских военнопленных от голодной смерти и добровольно пошел работать медбратом в тифозный изолятор концлагеря. Сам он умер от тифа в 1945 году, не дожив до освобождения узников Дахау. Католическая церковь признала его мучеником и причислила к лику блаженных.