Эмма и Бен - самые популярные имена для новорожденных в Германии (фото)

Аренсбург • Ежегодно в Германии публикуется несколько рейтингов самых популярных имен для новорожденных. Один из них уже более десяти лет подряд составляет исследователь-любитель из города Аренсбурга Кнуд Билефельд (Knud Bielefeld). Для этого он систематически собирает сведения из почти шести сотен источников - главным образом, регистрационных книг родильных отделений немецких больниц.

В 2019 году для составления рейтинга было собрано более 177 тысяч имен, которые родители дали своим детям. Отметим, что общее число новорожденных в Германии в последние годы составляло около 780 тысяч детей. Согласно результатам исследований Кнуда Билефельда, самыми популярными именами в Германии в 2019 году были для девочек:

- Эмма (Emma)

- Эмилия (Emilia)

- Ханна (Hannah / Hanna)

- Миа (Mia)

- София (Sophia / Sofia)

Первая пятерка имен для мальчиков выглядит следующим образом:

- Бен (Ben)

- Пауль (Paul)

- Финн (Finn / Fynn)

- Леон (Leon)

- Йонас (Jonas)

Автор исследования также назвал несколько самых необычных имен, которые родители дали детям в Германии в уходящем году. Среди них - Дильда (Dilda), Эктор (Ektor) и Аурелиана (Aureliana).

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