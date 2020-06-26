 Эмманюэль Макрон принял предложение Путина приехать в Россию | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2020

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Европа

Эмманюэль Макрон принял предложение Путина приехать в Россию

Встреча президентов РФ и Франции может состояться до конца года с учетом развития ситуации с пандемией коронавируса. Путин и Макрон обсудили это по видеоконференции.

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин на встрече в 2018 году на ПМЭФ.

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин на встрече в 2018 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял предложение президента России Владимира Путина совершить визит в РФ, сообщила в пятницу, 26 июня, пресс-служба Елисейского дворца. Дата поездки Макрона пока неизвестна, в Москву он может прибыть до конца текущего года с учетом развития ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее Путин и Макрон в течение почти двух часов в режиме видеоконференции обсуждали конфликт в Ливии. "В стабилизации кризиса в этой североафриканской стране заинтересованы оба государства", - заявили в Елисейском дворце.

Там также отметили, что в ходе беседы президенты обсудили разногласия между их странами по ливийскому вопросу, например вокруг предполагаемого присутствия российских наемников в Ливии.

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    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

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  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

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    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


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