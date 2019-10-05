Эльмар Брок в программе "Немцова.Интервью": Трампу надо взять пару уроков истории (24.01.2017)

Депутат Европарламента Эльмар Брок в интервью Жанне Немцовой рассказал, как приход Дональда Трампа повлияет на будущее НАТО и ЕС, а также о том, надо ли бояться прихода к власти во Франции Марин Ле Пен.