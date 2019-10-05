Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Является ли "формула Штайнмайера" капитуляцией Украины, в чем Киеву нужно быть осторожным и как сейчас в ЕС относятся к Зеленскому, рассказал DW спецсоветник главы Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок.
Члены Европарламента полагают, что российские власти прибегают к методам устрашения, задерживая оппозиционеров. Эльмар Брок и Ребекка Хармс подвергли критике задержание соратника Навального Леонида Волкова.
В президентских выборах в Зимбабве участвуют 23 кандидата. Результаты станут известны 4 августа.
Австрия и еще восемь стран Евросоюза не стали высылать российских дипломатов. Политики Германии призвали к солидарности внутри ЕС.
Немецкие СМИ уделяют немало внимания выборам в России. DW поинтересовалась, что жители Берлина знают и думают о кандидатах и предстоящем голосовании.
Сила Европы заключается в ее единстве и мире, достигнутом за счет объединения континента, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, призвав Барселону и Мадрид сесть за стол переговоров.
Антонио Таяни поддержал требование главы МВД Германии Томаса де Мезьера по выравниванию выплат соискателям убежища в рамках Евросоюза.
Прорыва на встрече в Астане достичь не удалось. Сирийская оппозиция разочарована итогами переговоров, которые были организованы при активном содействии России, Турции и Ирана.
Жанна Немцова поговорила с главой комитета по иностранным делам Европарламента Эльмаром Броком о единстве ЕС, сотрудничестве с Трампом и отмене санкций против России.
Депутат Европарламента Эльмар Брок в интервью Жанне Немцовой рассказал, как приход Дональда Трампа повлияет на будущее НАТО и ЕС, а также о том, надо ли бояться прихода к власти во Франции Марин Ле Пен.
В интервью Жанне Немцовой депутат Европарламента Эльмар Брок призвал Москву не затягивать переговоры по Сирии и соблюдать международное законодательство.
Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок в интервью DW рассказал о причинах обострения ситуации в Донбассе и оценил состояние украинских реформ.
Депутат Европарламента Эльмар Брок заявил в интервью DW, что такие предвыборные кампании, как нынешнее противостояние Клинтон и Трампа за пост президента США, угрожают демократии.
Немецкий христианский демократ, депутат Европарламента Эльмар Брок призвал наказать Россию за бомбардировки сирийского Алеппо. Он считает, что в первую очередь нужно ввести санкции против Москвы в сфере технологий.
Президент РФ сигнализировал готовность двигаться к урегулированию конфликта вокруг Украины. Депутат Европарламента Эльмар Брок исключил возможность скорой отмены санкций против Москвы.
Многие европейские политики уверены: формирование нового правительства - это для Украины шанс доказать свою способность к реформам. Главное, чтобы борьба за кресло премьера не привела к новым политическим распрям.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact