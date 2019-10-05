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Эльмар Брок

am 27.02. 2019 in Belgrad aufgenommen

Спецсоветник главы Еврокомиссии о Донбассе: ЕС не должен давить на Украину 05.10.2019

Является ли "формула Штайнмайера" капитуляцией Украины, в чем Киеву нужно быть осторожным и как сейчас в ЕС относятся к Зеленскому, рассказал DW спецсоветник главы Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок.
3204264 10/02/2017 Leonid Volkov, chief of Alexei Navalny's election campaign team, right, speaks to journalists at the Simonovsky District Court of Moscow that is hearing an administrative case against Navalny. Eugene Odinokov/Sputnik Foto: Eugene Odinokov/Sputnik/dpa |

Евродепутаты критикуют задержание в Москве Леонида Волкова 21.05.2019

Члены Европарламента полагают, что российские власти прибегают к методам устрашения, задерживая оппозиционеров. Эльмар Брок и Ребекка Хармс подвергли критике задержание соратника Навального Леонида Волкова.
Links : Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa attends the BRICS Summit in Johannesburg, South Africa, Friday, July 27, 2018. (Mike Hutchings/Pool Photo via AP) | Rechts: Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa speaks to the Associated Press during an interview at his offices in Harare, Friday, July, 27, 2018. . (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) |

В Зимбабве прошли первые свободные выборы президента после свержения Мугабе 30.07.2018

В президентских выборах в Зимбабве участвуют 23 кандидата. Результаты станут известны 4 августа.
08.03.2002*** 21st Century Literacy Summit der AOL Time Warner und der Bertelsmann-Stiftung am 07. und 08.03.2002 in Berlin, hier: Elmar BROK, CDU, Mitglied des Europaeischen Parlaments (MdEP), | Verwendung weltweit

Немецкие политики критикуют отказ Австрии выслать дипломатов РФ 29.03.2018

Австрия и еще восемь стран Евросоюза не стали высылать российских дипломатов. Политики Германии призвали к солидарности внутри ЕС.

Немцы о выборах в России: "Всем давно известно, кто победит" (16.03.2018) 16.03.2018

Немецкие СМИ уделяют немало внимания выборам в России. DW поинтересовалась, что жители Берлина знают и думают о кандидатах и предстоящем голосовании.
Bundesaussenminister Sigmar Gabriel, SPD, gibt ein Pressestatement. 29.08.2017, Washington, DC. Washington USA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xIngaxKjerx German Foreign Minister Sigmar Gabriel SPD gives a Press Statement 29 08 2017 Washington DC Washington USA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xIngaxKjerx

Берлин считает возможное провозглашение независимости Каталонии безответственным 11.10.2017

Сила Европы заключается в ее единстве и мире, достигнутом за счет объединения континента, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, призвав Барселону и Мадрид сесть за стол переговоров.
Eine Frau trägt am 29.03.2016 in Berlin in einer Notunterkunft ihr Kind auf dem Arm. Foto: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit

Глава Европарламента выступил за уравнивание соцвыплат беженцам в странах ЕС 11.09.2017

Антонио Таяни поддержал требование главы МВД Германии Томаса де Мезьера по выравниванию выплат соискателям убежища в рамках Евросоюза.

Итоги переговоров по Сирии в Астане - DW Новости (24.01.2017) 24.01.2017

Прорыва на встрече в Астане достичь не удалось. Сирийская оппозиция разочарована итогами переговоров, которые были организованы при активном содействии России, Турции и Ирана.
19.01.2017 *** Beschreibung: DW-Moderatorin Zhanna Nemtsova spricht mit MdEP Elmar Brok Copyright: DW Russisch Das Interview wurde am 19.01.17 in Straßburg durchgeführt.

Евродепутат Брок: Заявления Трампа сплачивают Европейский Союз 24.01.2017

Жанна Немцова поговорила с главой комитета по иностранным делам Европарламента Эльмаром Броком о единстве ЕС, сотрудничестве с Трампом и отмене санкций против России.

Эльмар Брок в программе "Немцова.Интервью": Трампу надо взять пару уроков истории (24.01.2017) 24.01.2017

Депутат Европарламента Эльмар Брок в интервью Жанне Немцовой рассказал, как приход Дональда Трампа повлияет на будущее НАТО и ЕС, а также о том, надо ли бояться прихода к власти во Франции Марин Ле Пен.
19.01.2017 *** Beschreibung: DW-Moderatorin Zhanna Nemtsova spricht mit MdEP Elmar Brok Copyright: DW Russisch Das Interview wurde am 19.01.17 in Straßburg durchgeführt.

Евродепутат Брок считает войну в Сирии законченной 24.01.2017

В интервью Жанне Немцовой депутат Европарламента Эльмар Брок призвал Москву не затягивать переговоры по Сирии и соблюдать международное законодательство.
2.6.2015*** In this Tuesday, June 2, 2015 photo Ukrainian servicemen stand on guard at a train junction where goods cross from and out of Ukraine into the rebel-held territory, in Orekhove, Ukraine. Ukraine¿s richest man Rinat Akhmetov has been able to straddle the front line in eastern Ukraine, keeping the lights on and people clothed and fed in the rebel-held areas while powering Ukraine¿s economy and pouring hundreds of millions in taxes into government coffers. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) | picture alliance/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Депутат Европарламента: Война в Донбассе ведется по вечерам 21.12.2016

Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок в интервью DW рассказал о причинах обострения ситуации в Донбассе и оценил состояние украинских реформ.
Elmar BROK, Europaabgeordneter, MdEP, bei seiner Rede, CDU-Parteitag 2015 in Karlsruhe vom 13.- 15.12.2015, 14.12.2015. Copyright: Imago

Эльмар Брок удивлен и встревожен ходом президентской кампании в США 04.11.2016

Депутат Европарламента Эльмар Брок заявил в интервью DW, что такие предвыборные кампании, как нынешнее противостояние Клинтон и Трампа за пост президента США, угрожают демократии.
Elmar Brok Member of the European Parliament MEP at his Speech CDU Party 2015 in Karlsruhe of 13 15 12 2015 14 12 2015 Copyright: Imago

Эльмар Брок призвал ввести санкции против РФ из-за Сирии 07.10.2016

Немецкий христианский демократ, депутат Европарламента Эльмар Брок призвал наказать Россию за бомбардировки сирийского Алеппо. Он считает, что в первую очередь нужно ввести санкции против Москвы в сфере технологий.
17.06.2016+++ 2874280 06/17/2016 June 17, 2016. Russian President Vladimir Putin speaks at the plenary session, Capitalizing on the New Global Economic Reality, during the 20th St. Petersburg International Economic Forum. +++ (C) picture-alliance/dpa/V. Astapkovich

Путин дал понять о готовности идти на компромисс по Украине 18.06.2016

Президент РФ сигнализировал готовность двигаться к урегулированию конфликта вокруг Украины. Депутат Европарламента Эльмар Брок исключил возможность скорой отмены санкций против Москвы.
Европейские политики уверены: формирование нового правительства - шанс для Украины.

Отставка Яценюка - реакция Запада (видео) 11.04.2016

Многие европейские политики уверены: формирование нового правительства - это для Украины шанс доказать свою способность к реформам. Главное, чтобы борьба за кресло премьера не привела к новым политическим распрям.
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