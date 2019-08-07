Электрошокер в руках полицейского: "усмиритель" или угроза для жизни?

На вооружение полицейских в Германии поступает все больше электрошокеров. Эти аппараты позволяют во многих ситуациях предотвращать применение огнестрельного оружия и, по сути, спасают жизни. Разряд тока воздействует на центральную нервную систему и на несколько мгновений парализует противника. Тем не менее применение шокеров вызывает все больше вопросов. В последнее время эта тема в Германии стала предметом ожесточенных дискуссий.

Испытать электрошок на себе

"Это были пять секунд настоящего ужаса!" - делятся впечатлениями немецкие полицейские, испытавшие на себе действие электрошокера. Два гарпуна-электрода пробивают даже толстый слой одежды на расстоянии до четырех с половиной метров, 50 тысяч вольт вызывают мощную судорогу по всему телу. Если оценить болевые ощущения, то по десятибальной шкале - это девять, если не все десять баллов, уверяет инструктор полиции Томас Шилькен (Thomas Schilken).

Человек, получивший разряд тока, просто теряет контроль над всем своим телом и падает на землю, но уже через несколько секунд может встать. Тем не менее те, кто опробовал удар на себе, еще раз испытать подобное ни за что не согласны. "Спасибо, мне хватило!" - говорит Томас Шилькен. На подобные испытания некоторые полицейские идут добровольно для того, чтобы точно знать, на что способен электрошокер.

Электрошокеры спасают жизни?

В Германии окрашенную в желтый и черный цвета модель Taser X26 теперь все чаще можно увидеть на поясах блюстителей порядка. Цена аппарата, названного в честь американского изобретателя и известного производителя электрошокеров, - около 1400 евро. Фирма, выпускающая эту популярную во многих странах модель, в настоящее время называется Axon. Она активно рекламирует свою продукцию немецким полицейским.

Главный довод производителя - электрошокеры спасают жизни, ведь короткий разряд тока гораздо безобиднее, чем выстрел из пистолета или удар дубинки. По мнению сторонников шокеров, среди которых и много немецких правоохранителей, Taser удачно заполняет собой существующую брешь: он как раз подходит для ситуации, когда перцовый газовый баллончик уже не помогает, а применение огнестрельного оружия слишком рискованно.

По словам полицейских, Taser производит на правонарушителей "деэскалационный эффект". Ведь нередко для успокоения ситуации достаточно лишь пригрозить применением шокера. Опыт показывает, что немецкие полицейские гораздо чаще грозят таким аппаратом, чем применяют его в действительности.

Очередной трагический случай в Германии

Однако электрошокер не так безобиден, как это пытаются представить его производители. Что в очередной раз продемонстрировал недавний случай в городке Пирмазенс на юго-востоке Германии. Человека с психическим расстройством необходимо было доставить из его собственной квартиры в больницу.

Полицейские во время тренинга по использованию электрошокера

Так как он сопротивлялся, как только мог, полицейский применил против него электрошокер, от чего 56-летний мужчина уже не оправился. В полицейском автомобиле он потерял сознание и вскоре умер по прибытии в больницу.

Прокуратура ведет расследование этого происшествия. Пока прямая причинно-следственная связь между применением электрошокера и смертью жертвы не установлена, ведь необходимо учесть массу факторов, которые могли повлиять на состояние мужчины. Между тем трагический случай в Пирмазенсе - далеко не единственный. В Германии зарегистрированы еще три подобных инцидента.

Причина смерти – удар током?

Фирма-производитель также признает, что применение шокера сопряжено с определенными рисками. По данным Axon, за четверть века с того момента, когда был изобретен Taser, было зафиксировано 26 случаев со смертельным исходом. Все они, по словам представителей фирмы, были связаны с неуправляемым падением уже после удара током или же с воспламенением одежды.

Фирма-производитель признает, что применение шокера сопряжено с определенными рисками

При этом в Axon категорически отрицают возможность гибели исключительно из-за воздействия разряда на сердечно-сосудистую систему человека. Согласно же исследованию информационного агентства Reuters, за последние 20 лет лишь в США вследствие применения электрошокеров погибли в общей сложности около тысячи человек. При этом в 153 случаях результаты экспертизы указывали на смерть от последствий удара или ударов током - без влияния на организм каких-либо дополнительных факторов.

Во многих ситуациях прийти к однозначным выводам не удалось. Более того, по данным Reuters, компания Axon "заботится о связях со специалистами, которые решают, явился ли удар током в том или ином случае основной причиной смерти".

Группы риска при применении электрошокера

"У здорового человека в таких случаях не может возникнуть каких-либо серьезных проблем", - уверен Томас Денеке (Thomas Deneke), главврач одной из больниц в Баварии, специализирующихся на сердечно-сосудистых заболеваниях. Но, добавляет Денеке, если у человека проблемы с сердцем или же он принимает определенные медикаменты или наркотики, удар шокера может нести серьезную угрозу для жизни. А ведь именно в этом и кроется главная проблема.

Taser - опробованное средство против лиц, пытающихся покончить с собой, а также людей агрессивных, с расшатанной психикой. Нередко они принимают медикаменты или находятся под воздействием наркотиков. Помимо прочего они пребывают в состоянии крайнего стресса. Все это как минимум способствует тому, что удар тока может привести к инфаркту.

Электрошокер как орудие пыток

В последние годы в Германии и других странах Европы для сотрудников полиции проводят специальные тренинги по применению электрошокеров. Правоохранителям указывают, что Taser нельзя обращать против "людей с явными признаками сердечно-сосудистых заболеваний, а также беременных женщин и детей и подростков до 14 лет", рассказывает инструктор Томас Шилькен.

В Германии, по его словам, вовремя позаботились о том, что бы не повторилось то, что произошло в Нидерландах в 2017 году. Там в ходе тестовой фазы полицейские использовали электрошокеры в "контактном модусе". Это когда аппарат прижимают непосредственно к телу человека, разряд не производит парализующего воздействия, но вызывает сильнейшую боль. На случаи такого применения шокера в Нидерландах отреагировал комитет ООН против пыток.

В свою очередь международная неправительственная организация Amnesty International указывает на то, что во многих странах полицейские применяют шокеры даже против людей в наручниках, находящихся в тюремных камерах. По мнению представителей организации, с момента появления этих аппаратов у стражей порядка число случаев применения насилия и пыток со стороны полиции возросло. Проведение соответствующих тренингов и разъяснительной работы способствует улучшению ситуации, отмечают правозащитники.

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