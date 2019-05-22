"Электоральный Tinder": помощь избирателям или манипуляция?

Избирателям порой сложно сориентироваться во множестве партий, участвующих в выборах в Европарламент. Помощь им предлагают специальные мобильные приложения. Но так ли они беспристрастны?
Ставки на выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая, высоки как никогда: у популистов есть все шансы заметно улучшить свое представительство, у традиционных партий - ухудшить. Так что предстоящие выборы могут заметно повлиять на расстановку политических сил в ЕС. 374 миллионам избирателей из 28 государств-членов Евросоюза будет непросто принять решение, за кого голосовать. В Германии, например, в выборах в Европарламент участвует 41 партия.
Мобильные приложения для избирателей
Облегчить муки выбора тем, кто еще не знает, какому из политических движений отдать свой голос, призваны помочь специальные мобильные приложения и веб-сайты, такие как немецкий Wahl-O-Mat или международный VoteSwipe. С их помощью избиратели могут сравнить позиции разных партий и принять осознанное решение.
Подобных приложений множество. Некоторые устроены по принципу приложения знакомств Tinder: пользователю нужно "свайпить" вправо или влево появляющиеся на экране смартфона утверждения - в зависимости от того, поддерживает он их или нет. Другие приложения сложнее: они содержат подробный анализ, сравнения политических позиций и пункты для обсуждения.
Несмотря на внешние отличия, цель у подобных приложений и сайтов одна - поощрять дискуссии, повышать уровень политического просвещения и увеличивать явку избирателей. И их влияние растет: по данным соцопросов, от 10 до 40 процентов избирателей в государствах ЕС на последних крупных национальных выборах в своих странах пользовались услугами данных приложений.
Нежелательное воздействие приложений на избирателя
Но не слишком ли высок уровень влияния этих программ? Ведь порой грань между нейтральной консультацией и политической агитацией в пользу той или иной партии невероятно тонка. "Нежелательное воздействие подобных приложений и веб-сайтов исключать нельзя, - признает Уве Вагшаль (Uwe Wagschal) - политолог из университета Фрейбурга, работающий консультантом для приложения VoteSwipe. - Сам способ формулировки вопросов может повлиять на позицию пользователя и направить его в то или иное русло".
"Разработчики приложений при составлении вопросов должны обязательно учитывать, что пользователи предпочитают отвечать положительно, а не отрицательно, - отмечает Штефан Маршалл (Stefan Marschall), политолог из университета Дюссельдорфа, участвующий в работе над программой Wahl-O-Mat. - Люди в целом вообще склонны к тому, чтобы подчиняться, им больше нравится соглашаться, чем противоречить".
Стратегический выбор нужных тем
Создатели приложений могут оформить дизайн программы и сформулировать вопросы таким образом, чтобы "пользователь отдал предпочтение какой-то конкретной партии", объясняет Бастиаан Бруинсма (Bastiaan Bruinsma), исследующий вероятность воздействия на избирателей со стороны приложений-консультантов по выборам.
Политолог Уве Вагшаль, в свою очередь, подчеркивает, что вполне возможно склонить избирателя в пользу политической партии с помощью подбора определенных тем: если уделять много внимания одному конкретному вопросу, это может оказать нужное воздействие. "В Германии, например, - продолжает Вагшаль, - если вы постоянно будете говорить о беженцах, мигрантах и уровне преступности, вы в определенной степени можете повлиять на общественное мнение. И если вы постоянно поднимаете эти вопросы, преследуя определенную цель, то это уже проблема".
Есть много других факторов, влияющих на способность приложений отражать действительные политические предпочтения избирателя. Это и их дизайн, и структура, и выбор вариантов ответа, и возможность дать пользователю оценить, насколько важны для него определенные вопросы и темы.
"Существует неограниченное количество возможностей повлиять на избирателя или манипулировать его мнением, - предупреждает нидерландский эксперт в области проблем дезинформации Рууд Остервуд. - Подобные приложения или веб-сайты не отражают наших политических предпочтений, а превращают нас в объект воздействия".
Сбор и продажа данных пользователей
В Германии одним из самых популярных приложений, помогающих избирателю сделать осознанный политический выбор, является Wahl-O-Mat. В основе доверия пользователей к этой программе, рассказывает политолог Штефан Маршалл, лежит тот факт, что финансирует и контролирует ее государственная организация с безупречной репутацией: Федеральный центр политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung, BPB). Но порой причины создания подобных приложений далеко не столь бескорыстны.
Бастиаан Бруинсма, в ходе своего исследования проводивший сравнительный анализ приложений, указывает, что иногда политические силы пытаются повлиять на разработчиков программ и "настаивают на формулировании вопросов наиболее благоприятным для партии образом". Кроме того, некоторые коммерческие приложения продают на своих сайтах площадь для целевой политической рекламы.
Один из примеров таких приложений - программа iSideWith. Она насчитывает пять миллионов пользователей в Великобритании и 800 тысяч в Испании. И хотя эта платформа не связана ни с одной из политических партий, она собирает и продает им данные своих пользователей. А партии благодаря этому могут организовывать свои избирательные кампании, исходя из интересов конкретных целевых групп.
Существуют даже приложения-консультанты по выборам, разработанные по заказу самих политических партий. Впрочем, риск того, что с их помощью можно манипулировать общественным мнением, относительно невысок, успокаивает Штефан Маршалл: обычно такие программы не пользуются особым доверием у избирателей.
Потенциал программ-консультантов пока не изучен
И все-таки, насколько велико воздействие приложений-консультантов по выборам? В состоянии ли они - сознательно или подсознательно - управлять политическими симпатиями избирателей? Мнения по этому поводу расходятся.
Политолог Уве Вагшаль отмечает, что около четырех процентов немецких избирателей "прибегают к помощи Wahl-O-Mat или сходных с ним программ, чтобы принять окончательное решение". В условиях, когда политический выбор невелик, консультативные приложения вполне могут склонить чашу весов в пользу той или иной партии.
Впрочем, до последнего времени серьезных исследований по изучению влияния консультативных приложений и платформ на избирателей не проводилось. Без должного внимания остается и еще один аспект: потенциальная опасность взлома Wahl-O-Mat или других подобных приложений. По всей видимости, это связано с тем, что пока что виртуальные "консультанты по выборам" считаются гораздо менее мощными инструментами агитации, чем телевидение, газеты или сетевые издания.
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