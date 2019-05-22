"Электоральный Tinder": помощь избирателям или манипуляция?

Ставки на выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая, высоки как никогда: у популистов есть все шансы заметно улучшить свое представительство, у традиционных партий - ухудшить. Так что предстоящие выборы могут заметно повлиять на расстановку политических сил в ЕС. 374 миллионам избирателей из 28 государств-членов Евросоюза будет непросто принять решение, за кого голосовать. В Германии, например, в выборах в Европарламент участвует 41 партия.

Мобильные приложения для избирателей

Облегчить муки выбора тем, кто еще не знает, какому из политических движений отдать свой голос, призваны помочь специальные мобильные приложения и веб-сайты, такие как немецкий Wahl-O-Mat или международный VoteSwipe. С их помощью избиратели могут сравнить позиции разных партий и принять осознанное решение.

Нравится - свайп вправо, не нравится - влево: VoteSwipe работает по принципу Tinder

Подобных приложений множество. Некоторые устроены по принципу приложения знакомств Tinder: пользователю нужно "свайпить" вправо или влево появляющиеся на экране смартфона утверждения - в зависимости от того, поддерживает он их или нет. Другие приложения сложнее: они содержат подробный анализ, сравнения политических позиций и пункты для обсуждения.

Несмотря на внешние отличия, цель у подобных приложений и сайтов одна - поощрять дискуссии, повышать уровень политического просвещения и увеличивать явку избирателей. И их влияние растет: по данным соцопросов, от 10 до 40 процентов избирателей в государствах ЕС на последних крупных национальных выборах в своих странах пользовались услугами данных приложений.

Нежелательное воздействие приложений на избирателя

Но не слишком ли высок уровень влияния этих программ? Ведь порой грань между нейтральной консультацией и политической агитацией в пользу той или иной партии невероятно тонка. "Нежелательное воздействие подобных приложений и веб-сайтов исключать нельзя, - признает Уве Вагшаль (Uwe Wagschal) - политолог из университета Фрейбурга, работающий консультантом для приложения VoteSwipe. - Сам способ формулировки вопросов может повлиять на позицию пользователя и направить его в то или иное русло".

Штефан Маршалл: "Людям больше нравится говорить "да", чем "нет"

"Разработчики приложений при составлении вопросов должны обязательно учитывать, что пользователи предпочитают отвечать положительно, а не отрицательно, - отмечает Штефан Маршалл (Stefan Marschall), политолог из университета Дюссельдорфа, участвующий в работе над программой Wahl-O-Mat. - Люди в целом вообще склонны к тому, чтобы подчиняться, им больше нравится соглашаться, чем противоречить".

Стратегический выбор нужных тем

Создатели приложений могут оформить дизайн программы и сформулировать вопросы таким образом, чтобы "пользователь отдал предпочтение какой-то конкретной партии", объясняет Бастиаан Бруинсма (Bastiaan Bruinsma), исследующий вероятность воздействия на избирателей со стороны приложений-консультантов по выборам.

Политолог Уве Вагшаль, в свою очередь, подчеркивает, что вполне возможно склонить избирателя в пользу политической партии с помощью подбора определенных тем: если уделять много внимания одному конкретному вопросу, это может оказать нужное воздействие. "В Германии, например, - продолжает Вагшаль, - если вы постоянно будете говорить о беженцах, мигрантах и уровне преступности, вы в определенной степени можете повлиять на общественное мнение. И если вы постоянно поднимаете эти вопросы, преследуя определенную цель, то это уже проблема".

За места в Европарламенте в Германии борются представители 41 партии

Есть много других факторов, влияющих на способность приложений отражать действительные политические предпочтения избирателя. Это и их дизайн, и структура, и выбор вариантов ответа, и возможность дать пользователю оценить, насколько важны для него определенные вопросы и темы.

"Существует неограниченное количество возможностей повлиять на избирателя или манипулировать его мнением, - предупреждает нидерландский эксперт в области проблем дезинформации Рууд Остервуд. - Подобные приложения или веб-сайты не отражают наших политических предпочтений, а превращают нас в объект воздействия".

Сбор и продажа данных пользователей

В Германии одним из самых популярных приложений, помогающих избирателю сделать осознанный политический выбор, является Wahl-O-Mat. В основе доверия пользователей к этой программе, рассказывает политолог Штефан Маршалл, лежит тот факт, что финансирует и контролирует ее государственная организация с безупречной репутацией: Федеральный центр политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung, BPB). Но порой причины создания подобных приложений далеко не столь бескорыстны.

Бастиаан Бруинсма, в ходе своего исследования проводивший сравнительный анализ приложений, указывает, что иногда политические силы пытаются повлиять на разработчиков программ и "настаивают на формулировании вопросов наиболее благоприятным для партии образом". Кроме того, некоторые коммерческие приложения продают на своих сайтах площадь для целевой политической рекламы.

Европейскому избирателю непросто решить, за кого голосовать на выборах в Европарламент

Один из примеров таких приложений - программа iSideWith. Она насчитывает пять миллионов пользователей в Великобритании и 800 тысяч в Испании. И хотя эта платформа не связана ни с одной из политических партий, она собирает и продает им данные своих пользователей. А партии благодаря этому могут организовывать свои избирательные кампании, исходя из интересов конкретных целевых групп.

Существуют даже приложения-консультанты по выборам, разработанные по заказу самих политических партий. Впрочем, риск того, что с их помощью можно манипулировать общественным мнением, относительно невысок, успокаивает Штефан Маршалл: обычно такие программы не пользуются особым доверием у избирателей.

Потенциал программ-консультантов пока не изучен

И все-таки, насколько велико воздействие приложений-консультантов по выборам? В состоянии ли они - сознательно или подсознательно - управлять политическими симпатиями избирателей? Мнения по этому поводу расходятся.

Политолог Уве Вагшаль отмечает, что около четырех процентов немецких избирателей "прибегают к помощи Wahl-O-Mat или сходных с ним программ, чтобы принять окончательное решение". В условиях, когда политический выбор невелик, консультативные приложения вполне могут склонить чашу весов в пользу той или иной партии.

Впрочем, до последнего времени серьезных исследований по изучению влияния консультативных приложений и платформ на избирателей не проводилось. Без должного внимания остается и еще один аспект: потенциальная опасность взлома Wahl-O-Mat или других подобных приложений. По всей видимости, это связано с тем, что пока что виртуальные "консультанты по выборам" считаются гораздо менее мощными инструментами агитации, чем телевидение, газеты или сетевые издания.

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