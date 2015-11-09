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В результате охлаждения политических отношений с Москвой оказалось подорвано и доверие между бизнесменами Германии и России, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики.
Чтобы оценить ущерб, нанесенный немецкому бизнесу "войной санкций" с Россией, DW проанализировала макроэкономическую и отраслевую статистику, а также отчеты компаний.
Экхард Кордес ранее выступал с жесткой критикой санкционной политики Запада в отношении России. По его прогнозам, в 2015 году падение немецкого экспорта в РФ составит 25%.
Потери ЕС от санкций в отношении России составят 100 миллиардов евро, утверждают австрийские экономисты и международный коллектив журналистов. DW проанализировала их аргументацию.
Экономические санкции не решат текущих проблем в отношениях Запада с Россией, заявил в Берлине Экхард Кордес. По его мнению, политика изоляционизма отталкивает Россию от Европы, а потерянное доверие надо восстанавливать.
Не использовать формат G7 для диалога с Россией - значит упускать шансы на разрешение кризиса и возможность склонить Москву к конструктивным шагам в украинском конфликте, считает Экхард Кордес.
Экспорт в РФ в январе-феврале 2015 года упал на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как считает глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес, большое влияние оказывают санкции.
Конфликт вокруг Украины оставил глубокий след во внешнеторговом балансе ФРГ, отмечают аналитики. В то же время бизнес с восточноевропейскими членами ЕС развивается очень успешно.
Председатель Восточного комитета немецкой экономики предостерег от изоляции России. По словам Кордеса, лишь для двух процентов россиян Германия осталась другом.
Глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес рассказал в интервью DW, почему немецкие бизнесмены пока не бегут из России и как они общаются с российскими политиками.
Глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес рассказал DW, как он относится к санкциям против РФ, и почему компании из ФРГ до сих пор не уходят с российского рынка.
Дискуссии о совместном экономическом пространстве между ЕС и ЕЭС могут помочь разрешить украинский кризис, считает глава Федерального объединения торгово-промышленных палат ФРГ.
В результате санкций поставки немецкой продукции сокращаются ежемесячно. Экономика настаивает на политическом урегулировании украинского конфликта, подчеркнул Экхард Кордес.
Потенциал экономических отношений Украины и Германии не используется даже частично, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес.
О дальнейшем снижении немецкого экспорта в Россию предупредил глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес. Он ожидает, что к концу 2014 года экспортные поставки в РФ сократятся на 20 процентов.
Падение экспорта из ФРГ в Россию в 2014 году может составить 7-8 миллиардов евро, сообщает Экхард Кордес. Он считает, что политика санкций может привести к потере российского рынка.
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