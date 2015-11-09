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Экхард Кордес

ARCHIV - ILLUSTRATION - Der Motorwickler Rocco Hahne legt in der KSB AG in Halle/Saale am 02.12.2009 Spulen in den Stator für einen Pumpenmotor ein. Die KSB AG aus Frankenthal (Rheinland-Pfalz) ist ein weltweit agierender Anbieter von Pumpen und Armaturen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa (zu lrs Pk zum Start einer Fachkräftekampagne des Landes Rheinland-Pfalz vom 30.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Кордес: Товарооборот между ФРГ и РФ к концу 2015 года сократится вдвое 09.11.2015

В результате охлаждения политических отношений с Москвой оказалось подорвано и доверие между бизнесменами Германии и России, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики.
ARCHIV - Neufahrzeuge verschiedener deutscher Marken stehen am 19.02.2014 in Emden (Niedersachsen) auf dem Autoterminal im Hafen, direkt am VW-Werk. Südkorea hat sich aus Branchensicht als Markt für Oberklasse-Modelle etabliert, von dem vor allem die deutschen Hersteller profitieren. Foto: Ingo Wagner/dpa (zu dpa «Südkorea als Markt für deutsche Oberklasse-Autos immer wichtiger» vom 02.04.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Пострадала ли экономика Германии от санкций и контрсанкций? 01.08.2015

Чтобы оценить ущерб, нанесенный немецкому бизнесу "войной санкций" с Россией, DW проанализировала макроэкономическую и отраслевую статистику, а также отчеты компаний.
01.04.2014 DW Made in Germany Dr. Eckhard Cordes, Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft

Кордес покинет должность главы Восточного комитета немецкой экономики 26.06.2015

Экхард Кордес ранее выступал с жесткой критикой санкционной политики Запада в отношении России. По его прогнозам, в 2015 году падение немецкого экспорта в РФ составит 25%.
19.06.2015)Titelblatt der Welt DW

Газета Die Welt заговорила языком пророссийских лоббистов 19.06.2015

Потери ЕС от санкций в отношении России составят 100 миллиардов евро, утверждают австрийские экономисты и международный коллектив журналистов. DW проанализировала их аргументацию.
03.02.2014 *** ARCHIV - Ein Güterzug wird am 03.02.2014 im Ostuferhafen in Kiel (Schleswig-Holstein) beladen. Schleswig-Holsteins Wirtschaft leidet verstärkt unter der Russland-Krise. Die Exporte sind eingebrochen. Besonders betroffen sind Auto-Industrie, Maschinenbau und Ernährungswirtschaft Foto: Carsten Rehder/dpa (zu dpa «Kieler Minister sieht Schäden für Wirtschaft wegen Russland-Krise» vom 23.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Экхард Кордес: Германии нельзя отталкивать Россию 10.06.2015

Экономические санкции не решат текущих проблем в отношениях Запада с Россией, заявил в Берлине Экхард Кордес. По его мнению, политика изоляционизма отталкивает Россию от Европы, а потерянное доверие надо восстанавливать.
01.04.2014 DW Made in Germany Dr. Eckhard Cordes, Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft

Лоббисты немецкого бизнеса сожалеют об отсутствии Путина на саммите G7 31.05.2015

Не использовать формат G7 для диалога с Россией - значит упускать шансы на разрешение кризиса и возможность склонить Москву к конструктивным шагам в украинском конфликте, считает Экхард Кордес.
ARCHIV - Container werden am 19.03.2012 im Hafen in Hamburg auf dem Container Terminal Altenwerder (CTA) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) umgeschlagen. Foto: Christian Charisius/dpa (zu dpa Deutsche Exporte sinken nach Rekord im Vormonat deutlich vom 09.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий экспорт в Россию резко снизился 22.04.2015

Экспорт в РФ в январе-феврале 2015 года упал на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как считает глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес, большое влияние оказывают санкции.
ARCHIV - Lastkraftwagen werden am 05.03.2010 am Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit Containern beladen. Die deutsche Exportwirtschaft hat einen Dämpfer erlitten. Im Vergleich zum Rekordniveau bei den Ausfuhren im Vormonat sanken die Exporte im April kalende- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag (08.06.2012) in Wiesbaden mitteilte. Foto: Marcus Brandt dpa (zu dpa «Nach Rekordmonat: Rückschlag für deutschen Außenhandel» vom 08.06.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Польша и Чехия для немецких экспортеров теперь важнее, чем Россия 27.02.2015

Конфликт вокруг Украины оставил глубокий след во внешнеторговом балансе ФРГ, отмечают аналитики. В то же время бизнес с восточноевропейскими членами ЕС развивается очень успешно.
2. Eckhard Cordes, Vorsitzender des Ost-Ausschusses Berlin, 29.01.2014

Немецкий эксперт: Россияне теряют доверие к Германии 12.02.2015

Председатель Восточного комитета немецкой экономики предостерег от изоляции России. По словам Кордеса, лишь для двух процентов россиян Германия осталась другом.

Немецкий бизнес считает санкции неэффективными (06.02.2015) 06.02.2015

Глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес рассказал в интервью DW, почему немецкие бизнесмены пока не бегут из России и как они общаются с российскими политиками.
Ein Mitarbeiter von Volkswagen RUS blickt am Montag (25.08.2008) im Volkswagen-Werk im russischen Kaluga in einer Werkshalle auf die Produktion von Fahrzeugen. Die deutschen Autobauer erwarten in diesem Jahr auf dem boomenden Automarkt Russland ein enormes Wachstum. Während der Gesamtmarkt 2008 voraussichtlich um ein Viertel auf 3,1 Millionen Einheiten steige, werde der Absatz deutscher Pkw-Modelle um rund ein Drittel auf 465000 Einheiten zunehmen, teilte der Verband der Automobilindustrie am Dienstag anlässlich der Automesse in Moskau mit. Foto: Friso Gentsch +++(c) dpa - Report+++

Экхард Кордес: Немецкие компании хотят остаться в России 05.02.2015

Глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес рассказал DW, как он относится к санкциям против РФ, и почему компании из ФРГ до сих пор не уходят с российского рынка.
ARCHIV - Lastkraftwagen werden am 05.03.2010 am Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit Containern beladen. Die deutsche Exportwirtschaft hat einen Dämpfer erlitten. Im Vergleich zum Rekordniveau bei den Ausfuhren im Vormonat sanken die Exporte im April kalende- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag (08.06.2012) in Wiesbaden mitteilte. Foto: Marcus Brandt dpa (zu dpa «Nach Rekordmonat: Rückschlag für deutschen Außenhandel» vom 08.06.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий бизнес считает свободную торговлю с РФ целесообразной 24.01.2015

Дискуссии о совместном экономическом пространстве между ЕС и ЕЭС могут помочь разрешить украинский кризис, считает глава Федерального объединения торгово-промышленных палат ФРГ.
Ein Container wird am 05.11.2014 in Hamburg auf einem Terminal im Hafen auf einen LKW geladen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat den längsten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn angekündigt. Er sollte im Güterverkehr am Mittwochnachmittag beginnen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

СМИ: Экспорт из ФРГ в Россию сократился на 6 миллиардов евро 23.01.2015

В результате санкций поставки немецкой продукции сокращаются ежемесячно. Экономика настаивает на политическом урегулировании украинского конфликта, подчеркнул Экхард Кордес.
Metro-Chef Eckhard Cordes steht am Donnerstag (14.10.2010) in Berlin auf der Mitgliederversammlung des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft vor einem Hintergrund mit dem Logo der Organisation. Im Rahmen der Tagung wählte der Ausschuss Cordes zum neuen Ausschuss-Vorsitzenden. Foto: Tim Brakemeier dpa

Немецкий бизнес призвал Киев не создавать новые торговые барьеры 08.01.2015

Потенциал экономических отношений Украины и Германии не используется даже частично, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес.
ARCHIV - Ein Containerschiff wird am 11.07.2012 in Hamburg auf dem Container Terminal Altenwerder (CTA) beladen (aufgenommen mit Spezialojektiv). Dank der robusten Konjunktur hat der deutsche Staat 2013 einen ausgeglichen Haushalt erwirtschaftet. Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa Robuste Wirtschaft beschert Staat ausgeglichenen Haushalt vom 25.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкая экономика ожидает дальнейшего снижения экспорта в Россию 19.12.2014

О дальнейшем снижении немецкого экспорта в Россию предупредил глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес. Он ожидает, что к концу 2014 года экспортные поставки в РФ сократятся на 20 процентов.
ARCHIV - Container stehen am 17.10.2012 in Hamburg auf dem Container Terminal Burchardkai (CTB) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa «Statistisches Bundesamt zu Exporten April 2014» vom 06.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Восточный комитет немецкой экономики скептически оценивает политику санкций 05.12.2014

Падение экспорта из ФРГ в Россию в 2014 году может составить 7-8 миллиардов евро, сообщает Экхард Кордес. Он считает, что политика санкций может привести к потере российского рынка.
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