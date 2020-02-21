Экс-фигурант "московского дела" Егор Жуков подал жалобу в ЕСПЧ

Студент Высшей школы экономики, журналист Егор Жуков, осужденный на три года условно по "московскому делу", подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом во вторник, 19 мая, рассказал агентству "Интерфакс" юрист правозащитной группы "Агора" Вадим Мещеряков.

По его словам, Жуков просит суд признать в его деле нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека, в частности, права на справедливое судебное разбирательство и свободы выражения мнения. При этом в жалобе отмечается, что дело против Жуков было политически мотивированным.

Студент ВШЭ был, по его мнению, наказан за легитимную критику действующей власти, пояснил глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев в беседе с изданием "Ведомости". В обращении отмечается, что при рассмотрении дела был нарушен принцип равенства сторон, в результате чего у Жукова не было возможности возражать против обвинений, продолжил Коротеев.

Полиция задерживает участника акции оппозиции 27 июля 2019 года

Дело Жукова переквалифицировали на призывы к экстремизму

"Московским делом" активисты и независимые СМИ назвали преследования участников протестных акций, прошедших в конце июля - августе 2019 года в Москве.

Жуков был арестован после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая прошла в столице 27 июля. Сначала его обвинили в участии в массовых беспорядках, но потом Следственный комитет переквалифицировал обвинение на публичные призывы к экстремизму, основанием стали видеозаписи в блоге Жукова в YouTube. 6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил его к трем годам условно и запретил ему администрировать сайты в течение двух лет. 13 февраля 2020 года Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.Несколько человек были осуждены и приговорены к реальным срокам заключения, вместе с тем ряд задержанных был освобожден от уголовного преследования.

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