Экс-советник Трампа задержан по "российскому делу"

Бывший многолетний советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был задержан в пятницу, 25 февраля, во Флориде. По информации из офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году, Стоуну предъявлены обвинения в препятствовании расследованию Конгресса, лжесвидетельстве и давлении на свидетелей.

В период президентской кампании Роджер Стоун работал в команде Трампа и остался с ним в тесном контакте после выборов. Согласно заявлению, размещенному на сайте министерства юстиции США, Стоун мог быть прямо или косвенно причастен к публикации на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Эти письма были получены после взлома сайта Национального комитета Демократической партии США летом 2016 года.

В начале января Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Решение суда было вынесено за сутки до конца полномочий комиссии под руководством спецпрокурора Мюллера. Как правило, срок полномочий ведущих расследование в подобных делах составляет 18 месяцев, отмечает агентство AFP. При этом он может быть продлен максимум на полгода.

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