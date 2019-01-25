 Экс-советник Трампа задержан по ″российскому делу″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.01.2019

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Мир

Экс-советник Трампа задержан по "российскому делу"

Роджер Стоун работал в команде Трампа во время его президентской кампании. Стоуна обвиняют в препятствовании расследованию, лжесвидетельстве и давлении на свидетелей.

Рождер Стоун

Рождер Стоун

Бывший многолетний советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был задержан в пятницу, 25 февраля, во Флориде. По информации из офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году, Стоуну предъявлены обвинения в препятствовании расследованию Конгресса, лжесвидетельстве и давлении на свидетелей. 

Контекст

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер допросил приехавших из России олигархов, сообщают американские СМИ. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина. (05.04.2018)

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера в течение 18 месяцев расследует предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Президент Трамп призывал прекратить расследование. (05.01.2019)

В период президентской кампании Роджер Стоун работал в команде Трампа и остался с ним в тесном контакте после выборов. Согласно заявлению, размещенному на сайте министерства юстиции США, Стоун мог быть прямо или косвенно причастен к публикации на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Эти письма были получены после взлома сайта Национального комитета Демократической партии США летом 2016 года.

В начале января Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Решение суда было вынесено за сутки до конца полномочий комиссии под руководством спецпрокурора Мюллера. Как правило, срок полномочий ведущих расследование в подобных делах составляет 18 месяцев, отмечает агентство AFP. При этом он может быть продлен максимум на полгода.

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Новое доказательство связи штаба Трампа с Россией

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Большой рот

    Широко распахнутый рот Трампа, с помощью которого можно открывать бутылки. Этот функциональный сувенир символизирует неуемную потребность президента США высказывать свою точку зрения по любому вопросу - в том числе и в весьма грубой форме.

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Красивая прическа

    Вполне возможно, что прическа ни одного из президентов США еще не вызывала такого ажиотажа (и насмешек), как вихор Трампа. К этому сувениру прилагается маленькая расческа, которой можно причесать его непослушные волосы, растрепанные ветром большой политики.

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Фейковые новости, фальшивые доллары

    Сделать Америку великой при помощи слабой валюты: с момента инаугурации Трампа 20 января 2017 года доллар упал в цене по отношению к евро. Впрочем, рост курса евро, зафиксированный в январе 2018 года, уже позади. Этот "фальшивый доллар" можно было купить во время инаугурации Трампа в Вашингтоне.

  • Упаковки кукурузных хлопьев с изображением Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

    Бум на сувениры с Трампом

    Волшебная сила кукурузных хлопьев

    Кто знает, возможно, в Белый дом Дональда Трампа привела именно его любовь к здоровой пище. На съезде Республиканской партии в Кливленде в июле 2016 года Трамп получил 1725 голосов делегатов и был утвержден кандидатом от этой партии в президенты США.

  • Футболка с изображением Трампа в боксерских перчатках

    Бум на сувениры с Трампом

    Трамп на боксерском ринге

    Миллиардер Трамп, сделавший себе состояние на рынке недвижимости, попробовал себя и в качестве боксера: похоже, что новое амплуа Трампа пришлось по душе его сторонникам. Фанаты президента в штате Техас выстраиваются в очередь, чтобы купить футболку со своим суперменом. Кто рискнет с ним сразиться?

  • Значки с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    "Все в полном порядке!"

    Быть может, вы предпочитаете значки? Такие сувениры с изображением Трампа можно было приобрести во время парада по случаю его инаугурации в Вашингтоне в январе 2017 года. Между тем их до сих пор можно найти в любом сувенирном магазине в районе Капитолия.

  • Носки с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Стильные носки

    Большие и маленькие, длинные или короткие - фанаты Трампа, которые хотят сделать свою страну "великой", могут купить себе носки с патриотической символикой любого размера.

  • Маска Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Кто боится Трампа?

    А как насчет того, чтобы отпраздновать Хэллоуин в маске Трампа? В то время как продавцы сувениров в Вашингтоне в восторге от большого спроса на подобную продукцию, американские СМИ отмечают, что в канун Хэллоуина в 2018 году костюмы Трампа продавались хуже, чем годом ранее.

  • Календарь, отсчитывающий оставшиеся дни срока правления Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Обратный отсчет

    Подарок для критиков Трампа - календарь, которые отсчитывает дни до окончания его президентского срока. Однако достаточно ли для этого будет одного календаря? Возможно, в 2020 году будет напечатан еще один.

  • Брелок в виде Трампа со спущенными штанами

    Бум на сувениры с Трампом

    Сувенир на любителя

    Популярность среди оппонентов Трампа приобрел и весьма специфический сувенир - брелок в виде президента США со спущенными штанами. Если надавить на бедра фигурки, из расположенного сзади отверстия выходит коричневая субстанция.

  • Туалетная бумага с портретом Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Туалетная бумага с портретом Трампа

    Рулон туалетной бумаги с изображением Трампа - мягкий и экологически чистый сувенир. Критики президента США могут использовать его по назначению и тем самым продемонстрировать свое отношение к главе Белого дома.

    Автор: Александра Елкина


Контекст

Бум на сувениры с Трампом

Сувениры с изображением Дональда Трампа в последнее время пользуются небывалым спросом. Самые популярные из них - в фотогалерее DW. (22.01.2019)  

Ссылки в интернете

размещенное на сайте Минюста заявление

Аудио- и видеофайлы по теме

Новое доказательство связи штаба Трампа с Россией  

Как и почему Трамп препятствует работе спецслужб США  

Ключевые фигуранты расследования о связях Трампа с Кремлем  

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