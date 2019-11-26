Экс-советник рассказал о намерении Трампа шантажировать Киев военной помощью

Президент США Дональд Трамп сообщил своему советнику по национальной безопасности о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока она не начнет расследование в отношении его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом издание The New York Times пишет в воскресенье, 26 января, ссылаясь на черновую версию книги Джона Болтона, бывшего советника Трампа по нацбезопасности.

По словам Болтона, глава Белого дома в августе 2019 года заявил ему, что не хочет размораживать одобренные Конгрессом 391 млн долларов, пока Киев не поможет с проведением расследования. Значительная часть средств - 250 млн долларов - предназначалась Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины. Деньги были разблокированы лишь в сентябре 2019 года.

Джон Болтон уже выразил готовность дать показания в Сенате на слушаниях об импичменте. При этом Трамп запретил ряду сотрудников своей администрации участвовать в расследовании.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского

В декабре ряд западных СМИ сообщили, что администрация президента США запустила процедуру замораживания помощи Украине всего через полтора часа после телефонного разговора Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля. Однако в администрации Трампа отрицают связь между этой беседой и приостановкой помощи Украине.

Обнародование содержания разговора Трампа и Зеленского привело к громкому политическому скандалу в Соединенных Штатах, ставшему причиной запуска процедуры импичмента президента. Сенат США 21 января начал рассматривать конкретные обвинения в адрес Трампа.

Процедура импичмента может быть завершена перед запланированным на 4 февраля выступлением президента в Конгрессе США с речью о положении нации. Ожидается, что обвинения с Трампа будут сняты, поскольку республиканцы обладают большинством в Сенате.

Смотрите также:

Сколько полномочий у президента США Что говорит Конституция США Избирается президент США на 4 года, максимально может находиться на этом посту два срока подряд. Он объединяет в себе функции главы государства и правительства. Задача президента - исполнять законы, принятые Конгрессом. Ему подчиняются примерно 4 миллиона человек, работающих в органах исполнительной власти. Президент принимает послов и имеет право признавать или нет то или иное государство.

Сколько полномочий у президента США Система сдержек и противовесов В США три ветви власти по замыслу "отцов-основателей" взаимно ограничивают друг друга. Президент может помиловать осужденных и выбирает федеральных судей, но утверждает их кандидатуры Сенат. Президент также назначает министров и послов, если их кандидатуры получили одобрение сенаторов. Такая процедура - один из способов законодательной власти контролировать исполнительную.

Сколько полномочий у президента США Сила Конгресса Президент должен информировать Конгресс о насущных проблемах страны и своем видении путей ее развития, для этого он произносит ежегодную "Речь о положении дел нации". Он не имеет права вносить законопроекты, но может в речи обозначить важные, с его точки зрения, темы, призывая Конгресс прислушаться к его мнению. Но на этом прямые законотворческие полномочия хозяина Белого дома заканчиваются.

Сколько полномочий у президента США Он может просто сказать "нет" Президент накладывает вето на законопроект, если возвращает его в Конгресс, не поставив свою подпись. Конгресс может обойти данное решение, если за это проголосуют две трети членов обеих палат парламента. По данным Сената, из примерно 1500 отклоненных американскими президентами законопроектов парламентариям удалось утвердить 111 в качестве законов, преодолев президентское вето.

Сколько полномочий у президента США Серые зоны Конституция США и решения Верховного суда не дают полного представления о том, сколько всего полномочий у президента. Например, он может воспользоваться правом "карманного вето" - затянуть рассмотрение принятого законопроекта так, чтобы преодоление вето на текущей сессии Конгресса было невозможным. Против такого трюка, применявшегося в американской политике больше тысячи раз, Конгресс бессилен.

Сколько полномочий у президента США Решения президента, имеющие силу закона Президент США может дать распоряжение членам правительства, предписывающее, как им выполнять обязанности. Оно называется "исполнительным указом" и имеет силу закона. Одобрения законодателей не требуется. И все же президент не всевластен. Суды могут отменить его распоряжения, Конгресс может принять закон, аннулирующий исполнительный указ. Но.. новый президент может отменить уже их, и так далее.

Сколько полномочий у президента США Как обойти Конгресс Американский президент имеет право заключать международные договоры, но для их ратификации нужна поддержка двух третей Сената. Поэтому нередко вместо договоров с другими странами используются так называемые исполнительные соглашения, которые не нуждаются в одобрении Конгресса. Но Конгресс может обратиться с иском в Верховный суд или принять закон, регулирующий сферу действия соглашения.

Сколько полномочий у президента США Кто - кого? Когда - как Президент США - верховный главнокомандующий, но войну имеет право объявлять только Конгресс. Может ли президент отправлять войска для участия в вооруженном конфликте без согласия парламента? Когда США вступили в войну во Вьетнаме, Конгресс счел это превышением полномочий президента. Считается, что президент может действовать в этой области свободно до тех пор, пока не вмешается Конгресс.

Сколько полномочий у президента США Самое сильное оружие Если президент злоупотребляет полномочиями или нарушает закон, то парламент может начать процедуру отстранения его от власти. Таких попыток импичмента было две, обе - безуспешные. Но у Конгресса есть куда более мощный инструмент, чтобы остановить любые президентские инициативы: именно Конгресс утверждает бюджет страны. Нет бюджета - значит, у президента нет денег на реализацию своих планов. Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев

