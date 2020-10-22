Экс-собровец Гаравский рассказал в Женеве про убийства критиков Лукашенко

В комитете Межпарламентского союза (МПС) по гражданским правам парламентариев в Женеве в четверг, 22 октября, на вопросы его членов ответил Юрий Гаравский, экс-боец СОБРа - спецотряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Гаравский дал показания, касавшиеся его участия в 1999 году в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров, о чем он ранее рассказал в интервью DW. По итогам слушаний будет принята резолюция, которую, как ожидается, обнародуют 4 ноября.

Как прошло заседании комитета МПС

Ответы на вопросы председателя и членов комитета по гражданским правам парламентариев продолжались около часа и из-за пандемии проходили в онлайн-формате, сообщил DW Юрий Гаравский по окончании слушаний с его участием. Сначала, по словам бывшего собровца, он представил себя - рассказал, когда, где и чем занимался в Беларуси, а потом отвечал на вопросы.

Юрий Гаравский

Первым был вопрос о том, каким ему видится оптимальный вариант расследования дел об исчезновении белорусских оппозиционеров - экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончар и бизнесмена Анатолия Красовского.

"В свете той активности в ситуации с Беларусью, что проявляют Германия и Франция - их лидеры встретились со Светланой Тихановской, - я ответил, что надо создать трехстороннюю следственную комиссию, в которую помимо немцев и французов вошли бы и представители белорусских властей", - добавил Гаравский. Он также объяснил членам комитета, что его заставило признаться в соучастии в убийстве критиков Александра Лукашенко: "Я ответил, что хотел жить". Кроме того, Гаравский положительно ответил на вопрос, готов ли он дать показания в Европарламенте.

МПС и расследование исчезновения Гончара

В МПС в ответ за запрос DW сообщили, что 22 октября проходит заседание комитета Межпарламентского союза по гражданским правам парламентариев, на котором "дело г-на Гончара будет рассмотрено среди многих других дел о преследованиях или преследованиях депутатов". Цель этого слушания, отмечается в ответе, - "собрать информацию, чтобы комитет мог принимать наиболее обоснованные решения".

В МПС, созданный для координации действий парламентов мира, входит и Беларусь. Организация регулярно выносит резолюции по разным вопросам, в том числе она уполномочена принимать решения по жалобам о нарушениях прав парламентариев.

Комитет по гражданским правам парламентариев МПС начал заниматься вопросом нарушения прав Виктора Гончара еще в 1998 году - до его исчезновения вместе с бизнесменом Анатолием Красовским в сентябре 1999-го. С тех пор МПС постоянно призывал к эффективному расследованию этого дела и без особого успеха пытался сотрудничать в этом с белорусскими властями.

4 ноября ожидается принятие комитетом резолюции по делу Виктора Гончара. По словам Юрия Гаравского, резолюция станет маленьким шагом в сторону расследования дел исчезнувших оппозиционеров. При этом он уверен, что пока у власти в Беларуси остается Александр Лукашенко, расследование не сдвинется с места.

Признания Юрия Гаравского

Бежавший из Беларуси осенью 2018 года Юрий Гаравский попросил убежище в Швейцарии и с тех пор ожидает вынесения решения по его ходатайству. В интервью DW он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах противников Лукашенко - экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского, поддерживавшего белорусскую оппозицию. Павличенко, утверждает Гаравский, лично застрелил похищенных.

После того как Юрий Гаравский признал причастность к убийствам белорусских оппозиционеров, Следственный комитет Беларуси в декабре 2019 года возобновил предварительные расследования дел, возбужденных по факту исчезновения Захаренко, Гончара и Красовского. Однако в марте 2020 года расследования были приостановлены.

Смотрите также:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

