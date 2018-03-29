Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции и незаконном оказании давления на следствие. Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего главы государства об отмене передачи в суд этого дела, сообщает информагентство AFP в среду, 19 июня.

Попытка подкупа прокурора Жильбера Азибера

Согласно материалам дела, на которые ссылается агентство, в 2014 году Саркози через своего адвоката пытался подкупить Жильбера Азибера, который в то время занимал должность прокурора при кассационном суде. Бывший глава государства интересовался информацией по делу о предположительно незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2007 году со стороны обладательницы многомиллиардного состояния, наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. За эту информацию экс-президент якобы предлагал Азиберу престижный пост в Монако.

В 2013 году Николя Саркози был оправдан по обвинению в том, что он воспользовался деньгами Беттанкур. Однако телефонные переговоры между Саркози и его адвокатом, которые были перехвачены органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики против экс-президента.

Сам Саркози отвергает выдвинутые в его адрес обвинения. Дата начала судебного процесса пока неизвестна.

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