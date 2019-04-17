 Экс-президент Перу Кучински отправлен в СИЗО на три года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.04.2019

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Мир

Экс-президент Перу Кучински отправлен в СИЗО на три года

Педро Пабло Кучински, правивший в Перу в 2016- 2018 годах, подозревается в коррупции и отмывании денег. Дело против экс-президента связано с бразильским строительным концерном Odebrecht.

Педро Пабло Кучински на заседании суда в Лиме

Педро Пабло Кучински на заседании суда в Лиме

Бывший президент Перу Педро Пабло Кучински, проходящий по делу о коррупции, отправлен в следственный изолятор сроком на три года. Суд в Лиме в пятницу, 19 апреля, поддержал соответствующее ходатайство прокуратуры.

В отношении Кучинского проводится расследование по делу о коррупционном скандале вокруг бразильского строительного концерна Odebrecht. 80-летний экс-глава Перу подозревается в отмывании денег. Кучински покинул пост президента на фоне этого скандала в минувшем году.

Контекст

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Статья УК о незаконном обогащении признана в Украине неконституционной. Теперь чиновники могут не бояться ответственности за коррупцию, а громкие дела придется закрыть, считают эксперты. (28.02.2019)

10 апреля Кучински был отправлен в СИЗО сроком на 10 дней. В настоящее время он, однако, находится в больнице, где оправляется после операции на сердце. Адвокаты намерены обжаловать решение о продлении содержания Кучинского в следственном изоляторе.

Скандал континентального масштаба

В скандале о коррупции вокруг концерна Odebrecht, имеющем широкую сеть филиалов по всему миру, замешаны и другие бывшие президенты Перу - Олланта Умала (2011 - 2016) и Алехандро Толедо (2001 - 2006). Еще один находившийся под следствием экс-президент Перу Алан Гарсия (2006 - 2011) при задержании 17 апреля пустил себе пулю в голову и скончался в больнице от полученного ранения.

Педро Пабло Кучински длительное время отрицал факт деловых контактов с Odebrecht, однако в 2017 году признал, что получал от этого концерна деньги за оказание консалтинговых услуг. В скандал вокруг Odebrecht, помимо Перу, вовлечены еще несколько государств Латинской Америки.

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    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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