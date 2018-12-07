 Экс-президента Армении Кочаряна вернули под арест | Новости из Германии о Европе | DW | 07.12.2018

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Европа

Экс-президента Армении Кочаряна вернули под арест

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя из-за разгона массовой акции протеста в марте 2008 года. Ранее Кочаряна освободили на том основании, что он как экс-президент обладает неприкосновенностью.

Роберт Кочарян

Апелляционный суд Армении в пятницу, 7 декабря, постановил вновь арестовать бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции протеста 1 марта 2008 года. "Апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции и отклонил наши жалобы. Это означает, что Кочарян будет арестован", - заявил адвокат бывшего президента Армении Айк Алумян. В тот же день экс-главу государства вновь поместили под арест.

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Алумян сообщил, что решение апелляционного суда будет обжаловано. Адвокаты экс-президента, Республтканская партия Армении и сам Кочарян выступили с заявлениями, в которых назвали происходящее политическим преследованием.

Роберт Кочарян был задержан и помещен под арест в конце июля по ходатайству Специальной следственной службы Армении. Защита политика оспорила решение ереванского суда первой инстанции. 13 августа апелляционный суд Армении освободил Кочаряна на том основании, что он как бывший глава государства обладает неприкосновенностью. Генпрокуратура в ноябре обжаловала это решение.

Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год.

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  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

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    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


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Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

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