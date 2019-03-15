Экс-помощник госсекретаря США: Агрессия РФ против Украины идет ежедневно

Запад не должен недооценивать угрозы вмешательства Москвы в выборы в Украине, считает бывший помощник госсекретаря США, директор по правам человека и демократии Института Маккейна Дэвид Крамер. По его мнению, аннексия Крыма, война в Донбассе, эскалация ситуации на Азовском море и использование дезинформации уже являются элементами влияния России на волеизъявление украинских граждан. Какие меры противодействия в связи с этим оправданы, и что может остановить Россию от возможных попыток повлиять на президентскую кампанию в Украине, Крамер рассказал в интервью DW.

DW: Господин Крамер, насколько существенным является влияние России на президентскую избирательнуюкампанию в Украине?

Дэвид Крамер: Россия оккупировала часть украинской территории, и уже сам этот факт влияет на выборы. Поскольку несколько миллионов украинских граждан не смогут принять участие в избирательном процессе. Кроме этого, Россия пытается дискредитировать этот процесс через кибератаки и дезинформацию.

Дэвид Крамер

В 2014 году россияне совершили кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины. На этот раз они могут предпринять подобную попытку. Поэтому мы должны внимательно отслеживать то, что делает Россия, доводить эти факты до сведения общественности, чтобы украинцы могли вовремя принять необходимые меры для защиты своих выборов.

- Украинские власти запретили представителям России быть наблюдателями на президентских выборах, за это Киев подвергся критике, в частности, со стороны ОБСЕ. По вашему мнению, такой запрет оправдан?

- Да, вполне оправдан. Я понимаю позицию Украины в отношении российских наблюдателей, чья цель не мониторить выборы, а вести разрушительную деятельность и создавать проблемы. Это так же касается и выдворения российских журналистов, которые на самом деле журналистами не являются.

В Украине идет война. И не она ее начала. Россия вторглась в Украину. И если в стране идет война, то она вынуждена принимать меры, которые не применяют в идеальном мире.

- Реальна ли, по вашему мнению, угроза открытого военного вторжения России в Украину в случае победы на президентских выборах Петра Порошенко?

- Думаю, возможен любой сценарий. Рейтинги Владимира Путина стремительно падают, поэтому он может искать способы для отвлечения внимания от происходящего в его собственной стране. Хотя не думаю, что у него это получится во второй раз.

Кроме того, надо помнить, что российская агрессия против Украины происходит ежедневно, хотя Москва это и отрицает. Станет ли новый виток агрессии реакцией России на результаты выборов, пока сложно сказать.

- Готов ли Запад к такому развитию событий?

- Я надеюсь, что готов. Мы видели, что корабли НАТО, ВМС США и других стран посетили Черное море, демонстрируя там свои флаги, что было очень важным. Предоставление Украине военных средств для ее защиты также важно.

Я аплодирую администрации Трампа за предоставление Украине противоракетных комплексов Javelin. Мы слышали предостережения критиков, что Россия в ответ на этот шаг начнет эскалацию ситуации на востоке Украины. Но этого не произошло. Наоборот, мы увидели, что российские танки отступили, поскольку осознали угрозу того, что могут быть подорваны.

- Недавно ЕС объявил о введении персональных санкций против восьми российских граждан, напрямую причастных к задержанию судов ВМС Украины и аресту украинских моряков в районе Керченского пролива. Некоторые эксперты считают их слабым ответом на действия России. Собираются ли США ввести новые санкции за действия России в Черноморско-Азовском регионе?

- Да, мы не увидели конкретной реакции от США на инцидент в Керченском проливе. Хотя для Соединенных Штатов ввести санкции легче, поскольку это зависит от одного правительства. Для ЕС это сложнее, ведь там консенсус должны найти правительства 28 стран. События в Керченском проливе произошли в конце ноября, но должного ответа на них до сих пор не было. Такая слабая реакция Запада дает Путину основания считать, что ему все сойдет с рук, и нам надо показать ему, что это не так.

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