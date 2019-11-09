 Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг будет бороться за пост президента США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг будет бороться за пост президента США

Трамп представляет собой угрозу для США и ценностей страны, считает бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он объявил, что будет бороться за пост президента США.

Майкл Блумберг (октябрь 2019 г.)

Майкл Блумберг (октябрь 2019 г.)

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. "Я иду в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку", - заявил Блумберг в воскресенье, 24 ноября.

"Мы не можем допустить еще четырех лет бесцеремонных аморальных действий президента Трампа", - отметил 77-летний медиамагнат, добавив, что Трамп представляет собой "угрозу для нашей страны и наших ценностей" и что в случае его переизбрания США могут "не оправиться от ущерба", им нанесенного.

Контекст

Миллиардер Майкл Блумберг направил документы для регистрации в качестве кандидата от Демократической партии США на праймериз в Алабаме. (09.11.2019)

В связи с делом об импичменте Трампа перед демократами стоит задача посложнее, чем подтвердить обвинения в адрес президента по "украинскому делу", считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (15.11.2019)

Блумберг неоднократно высказывал мнение, что иные кандидаты в президенты от Демократической партии на предстоящих через год выборах не смогут победить Трампа. Блумберг заявил, что будет сам финансировать свою предвыборную кампанию, обойдясь без пожертвований. Предприниматель намерен сосредоточить свое внимание на так называемых колеблющихся штатах - Аризона, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, результаты в которых могут стать решающими на президентских выборах 2020 года.

Личное состояние Блумберга оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2001 по 2013 годы, избираясь на этот пост сначала от Республиканской партии, а затем - как независимый кандидат. В 2018 году он перешел в Демократическую партию. В настоящий момент, согласно опросам, наилучшие шансы занять пост кандидата от демократов имеет бывший вице-президент США Джо Байден. За ним следуют Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Америка прежде всего? Теперь на деле

    Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

  • Трамп показывает подписанный им указ о введении таможенных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия

    8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

  • Стальные листы фирмы Salzgitter AG

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Торговый конфликт доходит до Германии

    С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

  • Скриншот одного из твитов Трампа

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Twitter-угрозы - главное оружие Трампа

    Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

  • Новые автомобили марки Mercedes ждут в Бремерхафене отправки за рубеж

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Угроза для немецких автоконцернов

    Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

  • Флаги США, Канады и Мексики

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Новая сделка с Канадой и Мексикой

    Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

  • Миллионный автомобиль VW Käfer Baujahr, выпущенный в Мексике, 1992 год

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Мексика под прицелом торговой политики США

    В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

  • Тяжелый грузовик, груженый древесиной, пересекает границу США и Канады

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Канада тоже чувствует давление со стороны США

    Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

  • Супермаркет в Гонконге, специализирующийся а продаже продуктов из Соединенных Штатов

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Ответный удар Пекина

    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

  • Внедорожники Jeep на автосалоне

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


Смотреть видео 01:49

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед

 

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед  

Как в США продвигается "закон Родченкова"  

"Украинагейт" может повлиять на выборы президента США - эксперт  

Также по теме

USA | New Yorker Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг присоединился к президентской гонке 2020 года 09.11.2019

Миллиардер Майкл Блумберг направил документы для регистрации в качестве кандидата от Демократической партии США на праймериз в Алабаме.

USA Haushalt l Kongress billigt Haushaltskompromiss

Республиканцы просят допросить сына Джо Байдена по "Украинагейт" 09.11.2019

В рамках расследования против Дональда Трампа республиканцы хотят пригласить на допрос Хантера Байдена, Курта Волкера, Александру Чалупа и ряд других лиц, пишет Fox News.

Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj

Дипломат: Трамп хотел оказать помощь Киеву в обмен на "услугу" 20.11.2019

Посол США в ЕС заявил, что Трамп был готов принять Зеленского в обмен на расследование в адрес Байдена. От того же, по мнению Трампа, зависит и военная помощь Украине.

Реклама

Самые читаемые

Расследователи установили 7 сотрудников ГРУ, организовавших отравление в Болгарии  

Необычная терапия: почему европейцы едут лечиться в Грузию  

В ЕС впервые применен новый механизм распределения беженцев  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно