Экс-министр ФРГ Габриэль о Донбассе, российском газе и веганах в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приезжал в Россию в новом качестве, но говорил о европейских санкциях и "Северном потоке-2", используя прежние дипломатические формулировки. Подробнее - у DW.
В понедельник, 18 ноября, в Москве прошла дискуссия с участием бывшего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel). Он выступал в гостинице "Балчуг" по приглашению Германо-Российского Форума и Российско-Германской внешнеторговой палаты и, главным образом, пытался ответить на вопрос, как сегодня обеспечить равновесие и взаимоучет разных интересов в мире.
О санкциях и войне в Украине
Одной из основных тем в речи экс-министра был военный конфликт в Украине. Конфликт, по его словам, - главное препятствие, которое мешает достижению взаимопониманию между Россией и Европой.
"Это тяжкое нарушение международного права. Впервые после Второй мировой войны одна страна нарушает территориальную целостность другой, чему не может быть никакого оправдания", - сказал он. Габриэль также подчеркнул, что в переговорах на эту тему в последние годы не было особых успехов: не хватает, мол, третьей силы, которая бы контролировала режим прекращения огня и отвод тяжелых вооружений.
В отличие от позиции официального Берлина, Габриэль допускает вариант поэтапной отмены санкций по мере реализации минских соглашений. Стабильный режим прекращения огня и отвод тяжелых вооружений, указал он, "могли бы стать первой причиной для начала снятия санкций". Увы, добавил он, "даже об этом пока рано говорить".
О "Северном потоке-2": Германии нужен российский газ
Зато к строительству газопровода "Северный поток - 2" бывший глава МИД ФРГ, а до этого - министр экономики и энергетики относится положительно.
По словам Габриэля, Германия на 30 процентов зависит от поставок российского газа, и имеющиеся между Берлином и Москвой разногласия не являются причиной для отказа от них. При этом он подчеркнул, что в будущем либерализация европейского рынка газа приведет к снижению влияния государств в этой сфере, так что в конечном счете не политики, а потребители будут фактически принимать решения о том, у кого покупать газ.
"Что касается США, американцы стали считать российский газ проблемой, когда сами превратились в экспортеров газа. Может быть, это совпадение. Не знаю, бывают ли такие совпадения", - сказал он. Эту фразу - едва ли не единственную из всего часового выступления - процитировали сразу несколько российских государственных СМИ, включая "РИА Новости".
Об Америке без Трампа: как прежде уже не будет
Про США бывший министр говорил охотно и много - недавно Габриэль возглавил фонд "Мост через Атлантику" (Atlantik-Brücke), который занимается развитием германо-американских отношений.
Представительница "Единой России", одна из авторов законопроекта об иноагентах Вероника Крашенинникова захотела узнать у Габриэля, есть ли шанс, что в случае победы Майкла Блумберга на следующих выборах президента США Америка снова начнет разделять европейские ценности и избавится от образа, который приобрела во время правления Трампа.
Габриель ответил, что приоритеты США изменились еще до Трампа и ожидать, что Америка станет прежней, не следует: "Через несколько лет жители США не будут иметь европейских корней, и на Европу и Россию они будут смотреть иначе".
Про роль Германии и Европы в современном мире
Габриэль - противник национальной внешней политики европейских государств и каких-то сепаратных германо-российских отношений. Приоритетом он считает согласованную общеевропейскую внешнюю политику. Чтобы сохранить единство Европы, Германии, по его словам, следует в большей мере учитывать интересы партнеров по ЕС. Если речь идет о беженцах и миграции, то это интересы Италии или Греции, а если о проблеме безопасности, то тревоги восточноевропейских стран.
При этом он подчеркнул, что в вопросах международной политики роль Германии и Евросоюза могла бы быть более активной. Особенно сейчас, когда арену глобальной политики, с которой постепенно уходят американцы, начинают осваивать Россия и Иран.
Габриэль считает, что Европа способна внести вклад в повышение уровня международной безопасности, хотя такая роль на мировой арене ей непривычна. "Хорошо, что Германия демонстрирует сдержанность, но мы не можем постоянно говорить, что за нас кто-то что-то сделает, - заявил он. - Когда в мире господствуют людоеды, мы не можем оставаться веганами".
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