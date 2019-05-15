Экс-министр ФРГ Габриэль о Донбассе, российском газе и веганах в мировой политике

В понедельник, 18 ноября, в Москве прошла дискуссия с участием бывшего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel). Он выступал в гостинице "Балчуг" по приглашению Германо-Российского Форума и Российско-Германской внешнеторговой палаты и, главным образом, пытался ответить на вопрос, как сегодня обеспечить равновесие и взаимоучет разных интересов в мире.

О санкциях и войне в Украине

Одной из основных тем в речи экс-министра был военный конфликт в Украине. Конфликт, по его словам, - главное препятствие, которое мешает достижению взаимопониманию между Россией и Европой.

Когда Зигмар Габриэль был министром иностранных дел Германии, он бывал в гостях у Путина в Кремле

"Это тяжкое нарушение международного права. Впервые после Второй мировой войны одна страна нарушает территориальную целостность другой, чему не может быть никакого оправдания", - сказал он. Габриэль также подчеркнул, что в переговорах на эту тему в последние годы не было особых успехов: не хватает, мол, третьей силы, которая бы контролировала режим прекращения огня и отвод тяжелых вооружений.

В отличие от позиции официального Берлина, Габриэль допускает вариант поэтапной отмены санкций по мере реализации минских соглашений. Стабильный режим прекращения огня и отвод тяжелых вооружений, указал он, "могли бы стать первой причиной для начала снятия санкций". Увы, добавил он, "даже об этом пока рано говорить".

О "Северном потоке-2": Германии нужен российский газ

Зато к строительству газопровода "Северный поток - 2" бывший глава МИД ФРГ, а до этого - министр экономики и энергетики относится положительно.

Строительство "Северного потока - 2" уже завершается

По словам Габриэля, Германия на 30 процентов зависит от поставок российского газа, и имеющиеся между Берлином и Москвой разногласия не являются причиной для отказа от них. При этом он подчеркнул, что в будущем либерализация европейского рынка газа приведет к снижению влияния государств в этой сфере, так что в конечном счете не политики, а потребители будут фактически принимать решения о том, у кого покупать газ.

"Что касается США, американцы стали считать российский газ проблемой, когда сами превратились в экспортеров газа. Может быть, это совпадение. Не знаю, бывают ли такие совпадения", - сказал он. Эту фразу - едва ли не единственную из всего часового выступления - процитировали сразу несколько российских государственных СМИ, включая "РИА Новости".

Об Америке без Трампа: как прежде уже не будет

Про США бывший министр говорил охотно и много - недавно Габриэль возглавил фонд "Мост через Атлантику" (Atlantik-Brücke), который занимается развитием германо-американских отношений.

Представительница "Единой России", одна из авторов законопроекта об иноагентах Вероника Крашенинникова захотела узнать у Габриэля, есть ли шанс, что в случае победы Майкла Блумберга на следующих выборах президента США Америка снова начнет разделять европейские ценности и избавится от образа, который приобрела во время правления Трампа.

Габриель ответил, что приоритеты США изменились еще до Трампа и ожидать, что Америка станет прежней, не следует: "Через несколько лет жители США не будут иметь европейских корней, и на Европу и Россию они будут смотреть иначе".

Про роль Германии и Европы в современном мире

Габриэль - противник национальной внешней политики европейских государств и каких-то сепаратных германо-российских отношений. Приоритетом он считает согласованную общеевропейскую внешнюю политику. Чтобы сохранить единство Европы, Германии, по его словам, следует в большей мере учитывать интересы партнеров по ЕС. Если речь идет о беженцах и миграции, то это интересы Италии или Греции, а если о проблеме безопасности, то тревоги восточноевропейских стран.

При этом он подчеркнул, что в вопросах международной политики роль Германии и Евросоюза могла бы быть более активной. Особенно сейчас, когда арену глобальной политики, с которой постепенно уходят американцы, начинают осваивать Россия и Иран.

Габриэль считает, что Европа способна внести вклад в повышение уровня международной безопасности, хотя такая роль на мировой арене ей непривычна. "Хорошо, что Германия демонстрирует сдержанность, но мы не можем постоянно говорить, что за нас кто-то что-то сделает, - заявил он. - Когда в мире господствуют людоеды, мы не можем оставаться веганами".

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

