Экс-доцента Соколова могут лишить Ордена Почетного легиона

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве женщины, может быть лишен французского Ордера Почетного легиона. Посольство Франции в Москве попросило МИД своей страны передать информацию о деле Соколова в Великую канцелярию Почетного легиона, сообщает в четверг, 14 октября, "Интерфакс" со ссылкой на источник во французском посольстве.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства и в соответствии с процедурой, предусмотренной Кодексом Почетного легиона, посольство Франции в России обратилось в министерство Европы и иностранных дел с просьбой сообщить о фактах, связанных с делом Соколова, в Великую канцелярию Почетного легиона", - сказали агентству в дипмиссии Франции.

Собеседник агентства напомнил, что иностранец может быть лишен награды Почетного легиона, "если он совершил действие или поступок, которые могут быть признаны противоречащими чести или способные нанести урон интересам Франции за рубежом или принципам, которые она поддерживает в мире". "Лишение знаков отличия принимается указом президента по предложению Великого канцлера после рассмотрения министром иностранных дел", - отметили в посольстве.

Дело Олега Соколова

63-летний историк, доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября. По данным Следственного комитета РФ, утром того же дня его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него были обнаружены две женские руки и травматический пистолет. Подозреваемый был госпитализирован с переохлаждением.

11 ноября Соколову предъявили обвинение по статье "убийство". Ему угрожает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В 2003 году тогдашний президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова Орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.

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