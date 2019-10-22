Экс-глава СПЧ Федотов: Чем реже меняют конституцию, тем лучше

В рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ бывшего главу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаила Федотова не пригласили. Но, как доктор юридических наук, он подготовил и разослал свое экспертное заключение. Федотов объяснил DW, почему в целом он не против поправок и формата, в котором они принимаются.

DW: Каковы ваши замечания относительно поправок в Конституцию РФ?

Михаил Федотов: Те поправки, которые предложил президент, кажутся мне абсолютно нормальными. Мои замечания носят сугубо юридический характер. Во-первых, в нынешних поправках нет переходных положений. А без них совершенно непонятно, с какого момента те госорганы, которые получают новые полномочия, должны их осуществлять. Например, президент сможет увольнять судей Конституционного суда. Хорошо, но из поправок неясно, это может делать уже нынешний или будущий глава государства?

Во-вторых, меня волнует, что все поправки вносятся как один большой закон. Это неправильно с точки зрения федерального закона "О порядке внесения поправок в Конституцию". Нужно разделить его на два, а возможно, и на три отдельных законопроекта. В одном пусть будет группа поправок про регулирование публичной власти, в другом, скажем, по социальным правам граждан.

Наконец, я против того, чтобы меняли преамбулу конституции, хотя такие предложения поступают. Это как менять фундамент и строить дом заново.

- Сколько поправок вносили в Конституцию России за последние 25 лет?

- Четыре.

- Вас не смущает скорость, с которой сейчас принимаются поправки? Этого достаточно, чтобы внести изменения в Основной закон страны?

Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием

- Я не думаю, что дело в том, быстро идет обсуждение или медленно. Важен результат. Если он будет качественный и сделан за три дня, почему нет.

- Вы участвовали в создании конституции 1993 года. Сколько тогда занял этот процесс?

- Два года. Даже больше. Но я вам так скажу - как бы ни принимались поправки в конституцию, главное, чтобы они не сопровождались событиями 1993 года, когда был жесточайший политический кризис, который привел в конце концов к кровопролитию.

- Как вы относитесь к тому, что поправки в Конституцию РФ вынесут на непонятную процедуру так называемого всенародного голосования?

- Я тоже не понимаю, в каком формате это будет. Когда нам объяснят, что это будет за голосование, можно будет это как-то оценить. Сейчас это кот в мешке.

- То самое всенародное голосование, которое предусмотрено конституцией, нужно лишь для первой, второй и девятой статей. Это и есть референдум. А для всего остального…

- Может быть, голосование и не нужно?

- В общем, да, оно и не требуется. Юридического значения оно вообще не имеет. Это политическое, идеологическое, какое угодно значение.

- Чтобы люди почувствовали сопричастность к переменам?

- Да. Я бы это назвал факультативным референдумом. Он, во-первых, необязательный, а во-вторых, его решение ни для кого не обязательно. Если эти поправки в Конституцию РФ уже поддержаны тремя четвертями Госдумы, двумя третями Совета Федерации и не менее двумя третями Законодательных собраний в регионах, то проект закона о поправке уже идет на подпись президенту. Ну а если президенту поправки не понравятся, он может обратиться в Верховный суд. Вот и все.

- Владимир Путин сказал, что поправки в Конституцию продиктованы жизнью. Чьей жизнью, правда, не уточнил. Но, на ваш взгляд, как часто должна обновляться конституция?

- Чем реже, тем лучше. Конституция - как вино: чем дольше оно хранится, тем лучше его качество.

- Я была на заседаниях рабочей группы по поправкам к Конституции . Ощущение, что некоторые законодатели годами тихо писали в стол какие-то свои поправки и только после обращения президента решили поделиться этими мыслями.

- Это не ложное ощущение. Есть немало людей, которые за последние 25 лет говорили: "А вот бы в Конституцию добавить вон то, а убрать - вот это". Я тоже в этом принял участие: в 2003 году мы с Михаилом Красновым и Георгием Сатаровым подготовили предложения по изменению в Конституцию. Но при этом я всячески говорил, что если есть возможность, то лучше не менять. Но если Конституцию РФ все же будут менять, то вот вам, пожалуйста, набор поправок.

- Значит, была возможность в этом году не менять Конституцию?

- Ну, я бы не менял.

- Вам не кажется, что пытаясь участвовать на полном серьезе в разработке поправок, вы только подыгрываете этому фарсу, в котором уже заранее все предрешено?

- Секундочку, если бы это был фарс, то тогда сделали бы по-другому. Президент бы внес поправки, Госдума, Совфед и регионы проголосовали - и все довольны.

- Пока так и происходит…

- Минуточку, но вы же видите, что происходит с обсуждением этих поправок? Они же планировали, что уже в феврале все три чтения в Госдуме пройдут, потом Совфед - "вжих"! А никакого "вжих" не получается, потому что появились все новые и новые предложения. Здесь они запутались, там они не знают, как сделать… Так что это еще надолго. Я предполагаю, что в окончательном виде эти поправки будут совершенно другие.

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