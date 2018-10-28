 Экс-глава НТВ привлек 400 млн долларов на IPO продавца марихуаны | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Экс-глава НТВ привлек 400 млн долларов на IPO продавца марихуаны

Компания экс-главы НТВ Бориса Йордана Curaleaf вышла на биржу в Канаде и стала крупнейшей в сфере торговли марихуаной.

Кустик конопли

Компания бывшего главы российского НТВ Бориса Йордана Curaleaf, занимающаяся производством и продажей марихуаны в США, вышла на канадскую биржу. В результате размещения ей удалось привлечь 520 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США в пересчете). Об этом говорится в пресс-релизе компании, выложенном на сайте Curaleaf в понедельник, 29 октября.

Контекст

Уполномоченная правительства ФРГ по наркотикам Марлене Мортлер выступила против легализации марихуаны в Германии, а главную проблему видит в легальных наркотиках, в частности, в табаке. (18.10.2018)

В ФРГ уже год как можно купить каннабис в аптеке по рецепту врача. Это приносит импортерам хороший доход. Зарубежные производители конопли видят в немецком рынке большой потенциал. (10.03.2018)

С учетом стоимости акций после размещения капитализация Curaleaf достигла 4 млрд долларов, что делает ее крупнейшей в этом секторе. "Речь идет о получении валюты, которую мы можем использовать для продолжения покупки компаний. Мы ожидаем в скором времени большой консолидации - мы идем к этому очень быстро", - заявил в интервью агентству Bloomberg глава правления Curaleaf и владелец группы "Ренессанс Страхование" Борис Йордан.

В августе 2017 года Йордан вместе с партнерами вложил 100 млн долларов в компанию PalliaTech Inc, занимающуюся производством лекарств на основе каннабиса. В августе 2018-го  компания сменила название на Curaleaf. Законодательство США не позволило Curaleaf произвести размещение на американских биржах. Однако в соседней Канаде это стало возможным после того, как в июне 2018 года парламент этой страны одобрил употребление марихуаны в рекреационных целях.

Борис Йордан, являющийся гражданином США, в 1995 году основал инвестбанк "Ренессанс Капитал". В начале 2000-х, после перехода медиаактивов Владимира Гусинского под контроль "Газпрома", он стал гендиректором ОАО "Газпром-Медиа", а также гендиректором ОАО "Телекомпания НТВ" (сменил на этом посту Евгения Киселева). Однако в 2003 году Йордан покинул оба этих поста, а в последние годы занимается в основном страховым бизнесом, владея группой "Ренессанс Страхование".

Смотрите также:

  • Афганские крестьяне на поле, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Лидер по производству опиума

    Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

  • В руках у человека опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Новые посевы, бóльшие объемы

    В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

  • Афганцы на складе наркотиков, упакованных в пакеты

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Есть ли связь с выводом войск НАТО?

    В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

  • Афганский торговец наркотиками в Кабуле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Почти миллиард долларов

    По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

  • Цветущий мак на поле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Соблазн велик

    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

  • Афганские крестьяне на тракторах

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

  • Афганские крестьяне на полях, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Смотреть видео 01:55
Now live
01:55 мин

Дельфинов.комментарий: взорвет ли конопля из России немецкий рынок? (21.04.2017)

 

Контекст

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год. (17.03.2014)  

Ссылки в интернете

Пресс-релиз Curaleaf

Аудио- и видеофайлы по теме

Дельфинов.комментарий: взорвет ли конопля из России немецкий рынок? (21.04.2017)  

Кто в Германии может купить в аптеке коноплю?  

Чем опасны "легальные наркотики"?  

Реклама

Самые читаемые

Российские атомные подлодки перестали быть "невидимыми" для США  

Новый аэропорт Стамбула претендует на мировое лидерство  

После изнасилования 18-летней девушки во Фрайбурге прошли протесты  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно