Экс-глава Нацбанка Украины Гонтарева: Коломойский мне мстит

В Украине не утихают споры по поводу одного из выпусков юмористической программы студии "Квартал 95": в нем артисты откровенно высмеяли недавний поджог неизвестными киевского дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Номер был показан в эфире телеканала "1+1", совладельцем которого является миллиардер Игорь Коломойский.

Гонтарева занимала пост председателя Нацбанка во время президентства Петра Порошенко и известна тем, что провела ряд реформ в финансовом секторе, закрыв проблемные банки и национализировав "Приватбанк", который принадлежал Коломойскому. Сейчас она живет и работает в Лондоне. Там в конце августа ее сбил автомобиль, и некоторое время Гонтарева провела в больнице. В организации инцидента она подозревает бывшего собственника "Приватбанка". В беседе с DW Гонтарева рассказала, что думает о скандальном номере "Квартала 95" и почему считает, что стала жертвой травли со стороны Коломойского.

DW: Как продвигается расследование поджога вашего дома, есть ли какие-либо результаты?

Валерия Гонтарева: На самом деле, никак. Все в той же фазе, что и было. Расследование идет, но никаких результатов нет.

- На вас выходили следователи, спрашивали вас о чем-то?

Выступление "Квартала 95" с фронтменом Зеленским (Фото из архива)

- Когда у нас сгорел дом, мой муж ходил к следователям, они работали на участке два дня. Политика партии ("Слуга народа" - Ред.) говорит о том, что я бросилась под машину, подожгла дом, взорвала машину сына и, по-моему, еще сама взломала дверь в своей квартире, чтобы там провести обыск. Это пропаганда, которую они сейчас распространяют: послушайте, что рассказывает Александр Дубинский (один из лидеров партии "Слуга народа" - Ред.). Давайте посмотрим, расследуют ли что-то эти следователи или будут только издеваться надо мной и петь песни о том, что я сама сожгла свой дом.

- Когда вы говорите "они", вы имеете в виду действующую власть или группу Коломойского?

- Скажите, пожалуйста, депутат Дубинский из партии "Слуга народа" - это кто? На мой взгляд, это действующая власть. Представители "Квартала 95", которые сидят в администрации президента, - это кто? Президент, который 20 лет играл в "Квартале 95",- это кто? Они поют на канале "1+1" - чей это канал? Мы выстраиваем всю эту цепочку, все объединяем.

- Я правильно понимаю, что у вас есть сомнения в том, что правоохранительные органы найдут виновных и расследуют это дело?

- Я хочу верить, что они найдут или расследуют. Я вижу политику партии, что они рассказывают и как издеваются надо мной на канале "1+1". Давайте подождем и увидим, пойдет ли полиция своим путем и будет искать преступников или же пойдет по пути политики партии.

- С немецкой и европейской точки зрения, очень странным кажется то, что такое серьезное событие, как поджог, пытаются высмеивать, вместо того, чтобы критически подойти к ситуации и провести расследование. Почему, на ваш взгляд, это происходит?

- Группа Коломойского во главе с Дубинским (занималась - Ред.) дискредитацией всей власти еще пять лет назад. Эти издевательства длились пять лет, из них три года, когда я была главой Центробанка, - из-за этого я оттуда ушла. Это сейчас они сожгли мой дом, а вы можете найти фотографии в интернете, когда они обрисовывали мой дом свиньями, писали на нем "убийца", показывали это на канале "1+1" и в других своих СМИ, задействовали всех этих депутатов.

- Вы обращались в этой связи в суд или в полицию?

- Поначалу мы неоднократно обращались, но никакой реакции не было. То, что мы видим сейчас, - это страшная нереформированная система с продажными прокурорами и судьями.

- Вы будете судиться с "Кварталом 95"?

- Как я могу судиться со страной, где (царит - Ред.) полное беззаконие? Они сожгли наш дом, а перед этим сожгли машину моего сына, непонятные люди с автоматами взломали дверь нашей квартиры в Киеве. Когда такое с тобой происходит, то на какую-то песню совершенно низкопробного "Квартала 95" я, например, вообще не отреагировала.

- Как, на ваш взгляд, будут развиваться дальнейшие события?

- Я каждый раз себя спрашиваю: с какой целью этот человек (Игорь Коломойский - Ред.) так мне мстит, чем я ему мешаю? Я два с половиной года не работаю в Нацбанке, а сейчас вообще два месяца нахожусь в инвалидном кресле. Однако все его интервью - это "ода" Гонтаревой. Кроме того, это еще и угрозы всем реформаторам в моем лице.

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